¿Dónde quedan (o quedaban) los coruñeses según su generación?: "Yo en La Estrella" y "yo en el Boulevard"

Un grupo de amigos que ha quedado en el Obelisco de A Coruña Quincemil

"Nos vemos en el Avenida", o "quedamos en Ppon", entre un mensaje y otro han pasado unos 30 años. El primero se decía por teléfono y el segundo por WhatsApp. Los tiempos han cambiado, pero las zonas en las que los coruñeses quedan, no tanto.

Obelisco siempre fue un lugar de referencia para los coruñeses: marcaba la hora de quedada para la juventud que se desplazaba al centro desde casa para disfrutar de todo lo que la ciudad ofrecía. Según la generación, para unos, los puntos de encuentro eran los recreativos con billares y máquinas; para otros, bares míticos que nunca pasaron de moda. Sin restar relevancia a la plaza de Pontevedra, hoy en día el lugar favorito de los jóvenes que llegan en autobús desde las afueras, por comodidad, para luego continuar la noche allí.

Los de 50 años

"El Cine Avenida", responden de forma casi unánime quienes tienen entre 50 y 60 años. Desde allí, iban a los recreativos de la zona.

Los más conocidos eran El Molino (en Santa Catalina), Río (en Linares Rivas), La Barra (al lado del teatro Rosalía) o La Estrella. Este último, ubicado en la calle de la Estrella, estaba repleto de juegos.

"Billar, futbolín…", explica Daniel Barbeiro, de 54 años. Tenía todo lo necesario para lo que pedía la juventud de aquel entonces. Las tardes se pasaban volando.

Los de 40 años

Rubén, de 42 años, coincidió con los últimos cincuentones en la calle de La Estrella. Cuenta que a los 15 quedaba ahí con sus amigos. Vivió la transición de los recreativos a locales de hostelería. Aun así, siguió quedando allí, pero en la Tasca en lugar de frente a los futbolines.

"Ahora, con mi edad, ya es más difícil quedar porque vas cambiando", reconoce. Nos encontramos con él en Obelisco, donde hoy ha quedado con tres amigos después de varias semanas sin verse.

Los de 30 años

"Cuando estaba en el instituto quedaba en el Obelisco o en Rubine", cuenta Óscar, de 33 años. En el Boulevard jugaban al billar o iban al ciber. Durante muchos años se convirtió en el lugar de referencia para los jóvenes, sobre todo en las tardes de invierno, donde se refugiaban de la lluvia.

La terraza de la Urbana en la calle Pastoriza (A Coruña). La Urbana

Pero los lugares de referencia cambiaron con el tiempo. "Ahora solemos quedar en la calle San Juan para planes de tarde, y también en la plaza de La Urbana o en la Ciudad Vieja", explica. Se sumaron a las modas y la lluvia dejó de ser un problema, incluso para las terrazas de los bares.

Los de 20 años

Los recreativos parecen historia antigua, pero el Boulevard de Rubine aún sobrevive como alternativa para días nublados. Yago García, de 20 años, queda casi siempre allí con sus amigos. "Los días de fiesta vamos al Florero", confiesa.

María, de 27 años, queda por la zona del Martirio, o, más concretamente, en la plaza de La Urbana. Pero con 18 años siempre quedaba "100 % en Obelisco. Casi siempre era en el Mango. De aquella era el mejor sitio donde tus padres te dejaban y te recogían", relata. Ahora, con la peatonalización, ya no se atraviesa hacia San Andrés, así que la zona de recogida ha cambiado.

Los de 18 años

Candela, Carmen y Sofía, de 18, 17 y 19 años respectivamente, viven en distintos barrios de A Coruña. Cuando quedan, se reúnen en la plaza de Pontevedra o en La Marina.

"De allí vamos al Kvras o a dar una vuelta", cuentan. Un bar en la calle del Orzán donde gran parte de la juventud de la ciudad suele coincidir.