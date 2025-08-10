Estas son las playas favoritas de los compostelanos: a menos de una hora de Santiago

Arriba a la izquierda, Aguieira. A su derecha, Boa. Abajo a la izquierda, Testal y, a la derecha, Esteiro.

Ya bien entrado el verano, hay que aprovechar las vacaciones, las tardes libres después de trabajar (para quien todavía no las tenga) o, por lo menos, los fines de semana y demás días libres para ir a la playa. Los de Santiago de Compostela, Ames o Teo tienen sus claras favoritas, ya que se suelen concentrar en las mismas.

La mayoría se decantan por coger la AG-56 dirección Noia y allí ya escogen su arenal favorito. Hemos preguntado por sus elecciones este verano, así que aquí te presentamos una lista con las playas preferidas de los compostelanos para descansar y refrescarse.

Playa de Testal

La playa de Testal, en Noia. Concello de Noia

Esta playa de algo más de un kilómetro de largo es la primera de la ría de Muros e Noia por la parte de este segundo municipio, al que pertenece. Ese es uno de los motivos por los que más triunfa: está a menos de media hora en coche de Santiago. Además, es una playa muy tranquila y perfecta para los más pequeños, ya que al estar dentro de la ría, su agua está muy calmada.

Durante la marea baja puede verse cómo las mariscadoras trabajan de pie recolectando bivalvos y, de hecho, la playa está pegada al Puerto de Testal.

Playa de Boa

Playa de Boa, en Noia. Concello de Noia

La playa de Boa, muy seguida a la anterior, es perfecta para quien busca una playa acogedora, ya que es pequeña. Además, a ella se llega también en menos de media hora. Esta mide 400 metros de largo, así que para pasear no es la ideal, pero sí para los más pequeños, ya que desde luego es casi imposible perderlos. Además, también está bastante resguardada en el interior de la ría.

Playa das Gaviotas (o de Ornanda)

Playa das Gaviotas, Porto do son. Turismo de Galicia

Ya en el ayuntamiento de Porto do Son, pero fuera del espacio más urbano del ayuntamiento, se encuentra esta playa perfecta para ir a comer, ya que cuenta con un enorme merendero arropado por unos pinos que hacen una increíble zona a la sombra. Además, como los anteriores, está bastante resguardada y cuenta con poco más de 300 metros de longitud, así que es muy acogedora.

Playa de Aguieira

Playa de Aguieira, Porto do Son. Turismo de Galicia

Este arenal está también en el ayuntamiento de Porto do Son, siguiendo a las anteriores en dirección hacia la desembocadura de la ría hacia mar abierto. Al contrario que las anteriores, esta playa es bastante larga, de casi dos kilómetros de longitud. El entorno es, desde luego, precioso, salvaje y natural, ya que cuenta con dunas naturales.

Es una playa para públicos diversos. Tanto para el que quiere una playa extensa donde pasar el rato tranquilo, como para el que quiere ambiente, jugar a las palas, pasear o pasar el tiempo en familia.

Playa de Caveiro

Playa de Caveiro, a escasos kilómetros de Porto do Son. Turismo de Galicia

Siguiendo a la anterior playa y casi en el pueblo de Porto do Son, esta es otra de las favoritas por los compostelanos. También es bastante extensa, ya que cuenta con casi kilómetro y medio de longitud y, además, tiene un camping que muchos eligen para pasar unos días fuera de casa y en primera línea de playa, literalmente.

Playa de Broña

Playa de Broña, en Outes. Turismo de Galicia

Al otro lado de la ría, en el concello de Serra de Outes, se encuentra la playa de Broña. Es de las favoritas de los compostelanos porque es de las más cercanas. Al igual que la de Testal, a esta también se llega en menos de media hora, pero al otro lado de la ría, dirección Muros.

Esta playa es conocida también porque se dice que en ella está el agua más fría de toda la ría. Desde luego, también son llamativas sus vistas, ya que se encuentra mirando hacia el final de la ría, en lugar de hacia lo que está al otro lado de la misma.

Playa de Esteiro

Playa de Esteiro. Quincemil

En la localidad de Esteiro, ya en el municipio de Muros, hay varias playas pequeñas seguidas hasta llegar a la más grande, de menos de un kilómetro de largo y ubicada en el centro del pueblo. En esta última es muy típico tirarse del puente que conecta la playa con una fábrica de conservas.

Este arenal está bastante recogido en el interior de la ría y, en frente al mismo, está la isla de Creba. Por ello, es también una playa de aguas tranquilas, perfecta para llevar a los más pequeños.