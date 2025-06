Rufus, el primer 'tardeo' de Ferrol: "Es una fiesta ibicenca 3.0, pero totalmente renovada"

Rufus significa rojo en latín, pero en este caso no se trata simplemente de un color, sino del rojo que tiñe el atardecer de una tarde de julio en el aparcamiento de FIMO, aludiendo a esas tardes de verano en las que la única preocupación es el cóctel que te vas a pedir.

Este es el concepto que quieren plasmar Ángel Vázquez y su socio Carlos López, los fundadores de Rufus Tardeo Club, la primera fiesta de tardeo en Ferrol. "Queremos asociar esa fiesta, ese disfrute de la música que se hace de noche a un momento de día como el atardecer", explica Ángel, "con una decoración y un ambiente mucho más cálido y no a horas tan tardes",

El propósito de Rufus es adaptar el "salir de fiesta" a un momento diurno, de una manera bailable, pero más relajada y en la que se pueda hablar tranquilamente. "Aquí la música no va a ser tan alta, queremos que la gente pueda hablar, aproveche las vistas, la puesta de sol... Esa es la diferencia principal, tanto la presión sonora como la puesta en escena", explica Vázquez.

Rufus: dress code, decoración y ubicación de la mano

La iniciativa, que surgió entre dos amigos con amplia experiencia en el mundo de los eventos y la noche, comenzó a gestarse entre octubre y noviembre del año pasado. En esta primera edición de Rufus la puesta en escena es primordial, donde los elementos clave son la ubicación, la decoración y el dress code.

Las vistas al paseo de A Malata, a la ría, son el escenario de una fiesta "que te lleve a otros sitios". Como explica su fundador, no se trata de un gran montaje o de luces impresionantes, en Rufus los grandes protagonistas serán una decoración "afrodisíaca y tropical" con un dress code que pretende mimetizar al público con esa puesta en escena, un estilo boho-chic festivalero.

Por el momento no han sacado las entradas a la venta, pero la expectación no ha tardado en llegar. "Me llevé una sorpresa con el target un pelín más mayor, de gente de cuarenta años o treinta y largos... Estoy alucinando con la expectación que estoy viendo", comenta Ángel, sobre el público que prefiere tomar una copa y volver temprano a casa.

Lejos de competir con el ocio nocturno, Rufus busca complementarlo. El horario será de seis de la tarde a una de la madrugada, dejando espacio a la hostelería y discotecas tradicionales de la zona para continuar la noche. "A la una está todo desalojado para que el ocio nocturno luego pueda salir beneficiado, queremos que sea bueno para todo Ferrol", aclara Vázquez.

El Concello de Ferrol ha apoyado el proyecto desde sus inicios. Con un equipo consolidado y experiencia en locales, los impulsores de Rufus tienen claro que esta fiesta no es un experimento, sino el inicio de una nueva forma de disfrutar en Ferrol. "Con tal de costearlo estamos contentos", afirma Ángel.

De momento, ya hay fecha para este tardeo piloto: 24 de julio, del que se podrán comprar las entradas la segunda quincena de este mes. "Es una fiesta ibicenca 3.0, pero totalmente renovada", señala el fundador.

Los fundadores ya han adelantado que si esta primera edición sale bien, la segunda no se hará esperar y la ciudad albergará Rufus en otra ubicación sorpresa este mismo septiembre: "Ojalá tenerlo en un sitio fijo todo el año y que sea un plan automático de 'Vamos a ir a Rufus' en Ferrol".