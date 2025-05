La gallega Alejandra Silva y Richard Gere tienen claro su objetivo: "Acabar con el sinhogarismo en 6 años"

La gallega Alejandra Silva y Richard Gere han acudido al programa de LaSexta, El Objetivo, acompañados de la periodista Ana Pastor. Los embajadores de Hogar Sí han hablado sobre las diferentes causas sociales que les preocupan, entre las que se encuentra ayudar a la emigración, apoyar los rescates de Open Arms o acabar con el sinhogarismo. Para este último, la pareja lo tiene claro y plantean un reto: "Queremos acabar con el sinhogarismo en España. Nos hemos dado 6 años", comenta la empresaria coruñesa.

Hogar Sí es una fundación de la que Alejandra Silva y Richard Gere son embajadores. El objetivo de esta asociación es lograr que ninguna persona viva en la calle. Para ello crean diferentes proyectos orientados a erradicar el sinhogarismo, dando apoyo y respuesta a las necesidades de las personas que no tienen una vivienda. La plataforma prepara un documental sobre esto, para el que necesitan difusión y firmas con el fin de que 'Lo que nadie quiere ver' salga a la luz.

"Queremos acabar con el sinhogarismo en España"

La pareja ha acudido a El Objetivo para hablar de varias causas que les preocupan, entre ellas, el sinhogarismo. Ana Pastor le ha preguntado a Alejandra Silva sobre este tema, con el fin de conocer qué es lo que ambos quieren conseguir con la plataforma Hogar Sí.

"Hemos hablado de un montón de temas, de Open Arms, que sé que él ha contado en la entrevista que tú fuiste también muy insistente en que esta causa continuará desde hace tantos años que la teníais, pero hay otras muchas, por ejemplo el tema de sinhogarismo que sé que es otro de los que te preocupa. Esta es una situación que si la comparas España y Estados Unidos también se ven diferencias, pero tú dijiste 'hay que hacer cosas en España'", comentó Ana Pastor.

“Podemos acabar con el sinhogarismo en España”



Richard y Alejandra Gere son embajadores de HOGAR SÍ @HogarSi #ObjetivoRichardGerehttps://t.co/PotrWOj7aZ pic.twitter.com/Pn2y1VrqFn — El Objetivo (@ObjetivoLaSexta) May 4, 2025

Alejandra Silva muestra su cara más sensible y reivindicativa ante problemas de esta índole. Su respuesta fue muy clara y contundente: "Sí, además dijimos, ya que vamos a venir a España, una de las causas que queremos hacer, porque verdaderamente consideramos que es plausible, es acabar con el sinhogarismo en España. Son solo 30.000... bueno, no sé ahora los números exactamente, pero vamos, acerca de ese número". Ana Pastor no dudó en preguntarle si "¿esto es atajable?".

La gallega Alejandra Silva lo tiene claro "Sí sí, totalmente. Podemos hacerlo. Nos hemos dado 6 años y vamos a conseguirlo. Es un reto.Comparado con Estados Unidos, que decíamos millones y millones de personas, niños en la calle... No tenemos un problema tan grande y podemos llegar, podemos hacerlo".

El corto documental 'Lo que nadie quiere ve'

"UN documental. MILES de historias. UNA oportunidad para cambiarlo TODO", así presenta Hogar Sí en sus redes sociales el documental Lo que nadie quiere ver. No obstante, para que este corto documental salga a la luz, desde su página web afirman que "Necesitamos 37.117 firmas, tantas como personas sin hogar hay en España, para cambiar esta realidad".

"¿Cómo era tu vida antes de este descenso?" pregunta Richard Gere a una de las personas que aportan su testimonio. "¿Cómo te sientes ahora?", dice Alejandra Silva a una mujer que también aporta su visión sobre cómo es vivir sin hogar.

"A los 4 - 5 días se te van las esperanzas. Se te van las esperanzas porque estás solo, tirado en la calle. La gente ni te mira, te insultan...". Así comienza el avance de este crudo documental que plasma la realidad de miles de personas en este país.

La vivienda en España se encuentra en un problema muy complicado, y un ejemplo de ello son todas estas personas que, por un motivo o por otro, viven y duermen en la calle día tras día, llueva, nieve o haga frío. "Yo sé que esto es incómodo de ver, que esto nadie lo quiere ver, pero la solución no está en mirar para otro lado", dice uno de los testimonios del corto documental.

Hogar Sí lucha por ofrecer diferentes soluciones a las personas que viven una situación de sinhogarismo, dándoles alternativas habitacionales y apoyo a la hora de reconstruir sus vidas. En sus programas se incluyen cuestiones de especial relevancia como el derecho a la vivienda, a la salud y derecho al empleo de estas personas.