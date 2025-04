Planes para divertirse en Santiago de Compostela este fin de semana: música, gastronomía, deporte...

Santiago de Compostela le da la bienvenida a abril con una agenda cultural y de ocio de lo más interesante. A lo largo de este fin de semana podremos asistir a diferentes conciertos como los que darán The Horrors o Julián Maeso, aunque el gran boom musical es el Festival Jaleo!, que tendrá lugar el próximo sábado 5 de abril.

También podremos apuntar en nuestros próximos planes las diferentes fiestas y ferias de ese fin de semana, como la Feria de la Uña en San Lázaro, la Fiesta gastronómica de la Cabra y la Pulpada de San Pedro de Busto. Finalmente cerraremos el inicio de abril con un SD Compostela vs. Salamanca CF UDS, donde el Compostela jugará en casa.

The Horrors, Julián Maeso y otros conciertos

La banda de indie rock británico The Horrors.

El primer fin de semana de abril prevee una serie de conciertos para todos los gustos, que van desde la banda de indie rock británico The Horrors, pasando por el solista Julián Maeso y terminando con la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela.

El jueves 3 llegan desde Inglaterra The Horrors, quienes traerán el sonido del indie rock a la Sala Capitol. Algunos de sus temas más conocidos, como Strange House, You Could Never Tell o So Now You Know, son los que interpretarán en los escenarios compostelanos a partir de las 21:00 horas. Las entradas están disponibles desde los 23,80 euros.

El jueves 3 podremos disfrutar del concierto de Julián Maeso, quien además estará acompañado de su banda. El artista telonero de cantantes tan influyentes como Iggy Pop o Paul Weller llega a la Sala Riquela para llenar Santiago de Compostela del más clásico sonido de rock y soul. El concierto dará inicio a partir de las 20:30 horas. Las entradas están a la venta a 39,60 euros.

El sábado 5 se celebrará en Sala Riquela una sesión especial de 'Tardeo de northern soul' en el que estarán como Djs invitados Mr. Pitiful, Adrián McNannus y David Diz. El horario es desde las 19:00 horas hasta las 23:30 horas. La entrada es libre hasta completar el aforo del local.

El domingo 6 se presentará la Banda Municipal de Música de Santiago de Compostela en el Teatro Principal. Presentarán la nueva temporada del ciclo de invierno-primavera de 2025: Da praza roxa á catedral, que pertenece a su recopilacion de Paseos. El concierto dará inicio a las 12:00 horas.

Espectáculo de humor Banco de probas

Cartel del laboratorio 'Banco de probas'.

El jueves 3 llega a al Salón Teatro de Santiago de Compostela el espectáculo Banco de probas, un laboratorio en el que todo aquel que lo desee podrá ver y escuchar en primicia la forma en la que los humoristas preparan sus próximos shows. Los participantes serán los cómicos Xosé A. Touriñán, Pepo Suevos, Oswaldo Digón e Carlos Blanco, entre otros.

Dará inicio a las 20:30 horas y las entradas se encuentran a la venta desde 11 euros.

Vitória, Tromsø, 1936 y otras obras teatrales

Obra teatral '1936'.

Entre música, ferias y festivales no nos podemos olvidar de dedicarle un espacio a las diferentes obras de teatro y danza de este fin de semana. De hecho, estos días vienen cargados de representaciones para todos los gustos. Estas son algunas de las funciones más destacadas que se repartirán entre el Teatro Principal y el Auditorio de Galicia:

A burra, a mesa e o pau es una representación con funciones programadas desde el jueves 3 hasta el domingo 6 a las 18:00 horas . Es una obra que relata la historia de una antigua familia obrera gallega. Las entradas están a la venta desde 6 euros.

es una representación con funciones programadas desde el hasta el a las . Es una obra que relata la historia de una antigua familia obrera gallega. Las entradas están a la venta desde Vitória , representada el jueves 3 a las 20:30 horas , es una pieza autobiográfica que cuenta el proceso judicial de la actriz Iria Pinheiro después de denunciar por acoso sexual al director del programa de TV en el que trabajaba. Las entradas están disponibles a 12 euros.

, representada el a las , es una pieza autobiográfica que cuenta el proceso judicial de la actriz Iria Pinheiro después de denunciar por acoso sexual al director del programa de TV en el que trabajaba. Las entradas están disponibles a Tromsø tendrá lugar el viernes 4 a las 20:30 horas , una obra que reflexiona acerca de la vida y la muerte mediante un viaje por los mares del norte. Las entradas se pueden conseguir por 12 euros.

tendrá lugar el a las , una obra que reflexiona acerca de la vida y la muerte mediante un viaje por los mares del norte. Las entradas se pueden conseguir por Tú y yo llegará a Santiago de Compostela el sábado 5 a las 18:00 horas. Este espectáculo teatral infantil traerá una experiencia única a su público a través de la danza. Las entradas están a la venta a 3 euros.

llegará a Santiago de Compostela el a las Este espectáculo teatral infantil traerá una experiencia única a su público a través de la danza. Las entradas están a la venta a 1936 tendrá lugar el sábado 5 y el domingo 6 a las 18:00 horas. Se trata de una dramatización teatral que relata los hechos inmediatamente anteriores a la Guerra Civil española. Las entradas están disponibles a partir de los 20 euros.

VI Fiesta gastronómica de la Cabra

Cartel de la IV edición de la Fiesta gastronómica de la Cabra.

Una nueva edición de la Fiesta gastronómica de la Cabra llega a Santiago de Compostela y se iniciará el sábado 5 de abril en el lugar de O Eixo, más concretamente en la parroquia de Santa Lucía.

La celebración iniciará formalmente a las 17:30 horas y será inaugurada con una exposición de motos, que será seguida de una actuación de La Gramola y Zona Zero.

Durante todo este evento los presentes podrán disfrutar de una chorizada completamente gratis.

Tendremos que esperar hasta el próximo fin de semana, el domingo 13, para disfrutar de la segunda parte de la fiesta: su conocidísima comida popular.

Festival de música Jaleo!

El sábado 5 aterriza en Santiago de Compostela Jaleo!, un festival que tiene como objetivo principal traer el 'buen rollo' y unir a los amantes de la música.

En esta edición se podrá disfrutar de un interesante cartel en el que se incluyen a grupos y artistas españoles de renombre, como es el caso de Viva Suecia, Zahara o Sexy Zebras, pero también podremos disfrutar de nuevos artistas que están pisando fuerte en el panorama musical, como es el caso de Carlos Ares o Dani Dicostas.

El festival tendrá lugar en el Multiusos Fontes do Sar desde las 16:30 horas. Las entradas todavía están a la venta por 40 euros más gastos de gestión.

Fiesta Gastronómica de la Uña de San Lázaro

Presentación de la Festa da Uña de San Lázaro. Concello de Santiago

El sábado 5, domingo 6 y lunes 7 tendrá lugar la Fiesta Gastronómica de la Uña en el barrio compostelano de San Lázaro, una oportunidad para degustar uno de los productos típicos de la gastronomía gallega. La programación completa de la fiesta se puede encontrar aquí.

Pulpada de San Pedro de Busto

El sábado 5 tendrá lugar una pulpada en el Local Social de San Pedro de Busto. El coste de la entrada del evento es de 35 euros para los adultos, 17 euros para los niños de 5-12 años y gratis para los menores de 5 años. El plazo de inscripción ya se encuentra cerrado a día de hoy.

La sesión vermú empezará a las 12:45 horas y estará a cargo de Montse Machado. La pulpada empezará oficialmente a las 14:00 horas y constará del siguiente menú:

Empanada

Pulpo (a fartar)

Churrasco mixto

Postre

Café y chupito

Por la tarde la fiesta continuará a cargo de la música de Montse Machado.

Carrera de atletismo Os 10.000 Peregrinos

El sábado 5 Santiago de Compostela acogerá la carrera de atletismo Os 10.000 Peregrinos. Las tres modalidades que se pueden elegir son las siguientes:

10 kilómetros, que empezará a las 18:00 horas

que empezará a las 18:00 horas 5 kilómetros, que empezará a las 19:30 horas

que empezará a las 19:30 horas 2 kilómetros, que empezará a las 17:30 horas

La salida de todas las modalidades será desde la rúa Francisco y la meta será en la Plaza do Obradoiro. Además, también se podrá optar por una andaina de 4 kilómetros, la cual empezará a las 19:35 horas.

La inscripción será gratuita para todas las modalidades.

Fútbol: SD Compostela vs. Salamanca CF UDS

Equipo SD Compostela SD Compostela

La primera semana del mes de abril se cierra el domingo 6 a las 18:45 horas con el partido de la 30ª jornada de la 2ª RFEF en el que se enfrentará el SD Compostela con el Salamanca CF UDS.

El equipo compostelano jugará en casa en el Estadio Verónica Boquete de San Lázaro.