Sechu López, el gallego que desafiará al Ártico en una travesía hacia el fin del mundo

Aquel niño que pasaba horas frente al televisor, sumido en los documentales de La 2, nunca imaginó que algún día se convertiría en uno de los exploradores que veía en pantalla. Sechu López, natural de Ourense y vecino de Miño (A Coruña), es adicto a la adrenalina. Después practicar alpinismo en 28 países diferentes, no sorprende que su próxima aventura lo lleve al fin del mundo. El siguiente desafío a sus 60 años será en el Ártico canadiense, en una travesía épica conocida como Mar de Hielo 2025.

AMI La historia oculta que esconden las fisuras del Dique de Abrigo de A Coruña

La expedición, que tiene como objetivo recorrer 800 kilómetros sobre agua helada, se realizará utilizando esquís y arrastrando los suministros en una "pulka", o trineo. Durante 40 días, Sechu y sus compañeros estarán completamente expuestos a las duras condiciones del Ártico, con temperaturas que pueden llegar a los -40ºC y vientos que pondrán a prueba sus límites físicos y mentales.

"Eu son un montañeiro e aventureiro, tamén. A miña vida está chea de actividades que teñen que ver coa natureza", cuenta Sechu. Su amor por la naturaleza lo ha llevado a realizar expediciones a montañas de 8.000 metros y a recorrer la costa gallega en solitario durante 1.700 kilómetros. Sin embargo, su pasión por los deportes de aventura no termina ahí. Ha practicado kayak de mar, escalada y alpinismo en 28 países.

"De neno, pensaba en todo o que quería facer cando fose maior e, ao final, foi perseguir os meus soños", comenta con una sonrisa. Y ese sueño de aventuras extremas lo lleva a embarcarse en Mar de Hielo 2025, un proyecto que surgió de una conversación casual durante su última estancia en Laponia, donde compartió experiencias con los que serán sus compañeros de aventura.

Ruta de Mar de Hielo 2025.

José Trejo (extremeño), Francisco Mira "Quitín" (murciano), además del ya mencionado, Sechu López (gallego), se embarcarán en esta intrepidante aventura el próximo 21 de abril, cuando cada uno salga de su respectiva ciudad dirección a Madrid para coger un vuelo a Canadá. Desde ese punto tan solo se podrán valer de sus piés.

Solos ante la nada

La preparación para esta expedición no ha sido fácil. Una travesía de 800 km sobre agua helada "non se planea dun día para outro". La idea surgió hace dos años. En un principio iban a ser cinco, pero unos se bajaron del carro y se sumaron otros. Sechu se unió a la aventura hace ocho meses.

"Temos experiencia en superficies consoladas, en montañismo e en actividades de aventura", explica Sechu. A donde van les espera hielo, nieve y vientos constantes, además de un frío que te llega hasta las entrañas. Eso sin contar la presencia de osos polares, que "non son animais moi amigables".

Equipamiento para la expedición.

"A zona onde vamos non hai ninguén, polo que calquera cousa pode pasar", explica, refiriéndose a la naturaleza salvaje del Ártico canadiense, donde el cambio climático está alterando las condiciones del terreno. "Non sabemos o que vamos a atopar. Os xiros de augas, as fracturas de xeo, a visibilidade baixa... todo iso pode complicar a nosa travesía", añade.

Uno de los mayores desafíos será arrastrar los trineos con los suministros durante kilómetros y kilómetros de hielo. "O peso inicial de cada pulka será duns 120 quilos. Levamos as tendas, cociñas, combustible e comida. Todo o que necesitamos para sobrevivir durante os 40 días", explica el explorador.

Más allá de la civilización

Aunque la mayoría de este recorrido los realizarán los tres exploradores solos, el primer tramo de los 30 primeros kilómetros será acompañado por los inuit, de los pueblos originarios del Ártico. Estos expertos en sobrevivir en el hielo. "Explorar ábrete a mente a outras culturas, como a dos inuit", añade.

Aunque la ayuda inicial de los locales será esencial para garantizar un buen comienzo en su travesía, después de esos primeros 30 kilómetros, el grupo se enfrentará solo a la implacable vastedad del Ártico. Las condiciones serán durísimas: vientos helados, visibilidad reducida y temperaturas extremas, pero nada de eso parece intimidar a este grupo de aventureros. "Nós somos uns superviventes na montaña, pero o Ártico será un reto completamente diferente", añade Sechu, quien asegura que la clave será mantenerse mentalmente fuerte y preparado para cualquier imprevisto.