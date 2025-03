Estos son los ganadores del desfile de Carnaval de Santiago de Compostela 2025.

Santiago de Compostela ha vivido este martes el día grande de su Carnaval 2025, con el tradicional desfile de comparsas y carrozas. Durante casi dos horas, 22 comparsas, 10 carrozas, cinco grupos y cuatro personas que concursaban en solitario fueron los encargados de llenar de color, música, diversión y mucha purpurina las calles del Ensanche compostelano.

La comitiva se concentró en la avenida de Ferrol, desde donde continuó por la avenida Romero Donallo, Frei Rosendo Salvado, praza Roxa, República do Salvador, Hórreo y Senra, para finalizar en la avenida de Xoán Carlos I. Tras finalizar el desfile, la Sala Capitol acogió la entrega de premios, en la que participó la alcaldesa de la ciudad, Goretti Sanmartín, e integrantes de la Corporación municipal.

Premiados en el desfile de Carnaval de Santiago

Premios de carrozas:

1º premio: 'A Chaianesa explora a Galaxia'.

2º premio: 'Asterix, Obélix e toda a súa compañía invaden Compostela'.

3º premio: 'Entre arlequíns e pallasos'.

Premios de comparsas:

1º premio: 'Asterix, Obélix e toda a súa compañía invaden Compostela'.

2º premio: 'Entre arlequíns e pallasos'.

3º premio: 'Invernía'.

Premios de comparsas de las parroquias y barrios de Santiago:

1º premio: 'Xardín Armatroulas'.

2º premio: 'Escuelas de la Inmaculada'.

3º premio: 'Fantasía asiática da Ruliña'.

Premios individuales:

1º premio: 'A costureira do Entroido'.

2º premio: 'Fantasía dun carteiro'.

3º premio: 'Y no estaba muerto..'.

Premios de grupos:

1º premio: 'D’Jarana'.

2º premio: 'As xirafas peregrinas'.

3º premio: 'Os Adams a lo loco'.

Quema del Meco

El Meco del Carnaval de Santiago. Concello de Santiago

Aunque Santiago vivió el día grande de sus carnavales este martes, la programación festiva continúa este miércoles 5 con la tradicional quema del Meco. A las 20:00 horas, una comitiva acompañará al Meco desde la praza do Toural, rúa Nova, rúa do Vilar, Senra, Doutor Teixeiro, República do Salvador y praza Roxa, donde será quemado sobre las 21:00 horas.

Como es habitual, el Meco irá acompañado por una comitiva de luto y por la música de las comparsas Conformistas de Conxo, la Ruliña de Laraño e los Armatroulas de Laraño.