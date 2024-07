17º Ribeira Sacra, el festival de experiencias que no puedes perderte en Galicia

Contenido patrocinado

Este fin de semana la Ribeira Sacra se llena de música, arte, gastronomía en el festival 17º Ribeira Sacra, un evento de pequeño formato que acerca este territorio al público, desplegando todo su patrimonio de una forma respetuosa con el medioambiente. El 17º Ribeira Sacra viene de ganar, por segunda vez, el premio a Mejor Festival en Pequeño Formato en los Iberian Festival Awards, premiando su excelencia. El evento fue el primero de la familia de Festivales Territorio, una serie de eventos en pequeño formato que buscan llevar la cultura y el turismo de calidad a diferentes zonas rurales del país.

En esta octava edición pasarán por escenarios singulares como Bodegas Regina Viarum o el mirador de Santiorxo grupos internacionales como Morcheeba o Say Yes Dog o Glassio. También tocará Queralt Lahoz, Carlangas y los Cubatas o The Parrots. Además, destaca la presencia de propuestas gallegas como Mondra o De Ninghures.

Una de las experiencias del festival

Experiencias sobre vino, patrimonio o gastronomía

La programación musical se completa con las Experiencias 17º, destinadas a que el público conozca mejor el territorio. Diversas catas en divertidas modalidades como la nueva “Cata en Pedaletas”, rutas patrimoniales por las Adegas de Vilachá, son algunas de las propuestas, entre las que destacan vivencias ya clásicas del festival como el Concierto Sorpresa Cervezas Alhambra, que tiene lugar a bordo de un catamarán por el río Sil.

El arte y la gastronomía son otras piezas esenciales en 17º Ribeira Sacra. En referencia a la programación de Arte, la artista lucense Annita Rivera “Plástica” presentará la exposición “Artes Líquidas” y tendrán lugar los Diálogos 17º con los periodistas y escritores Juan Soto Ivars, Fernando Navarro y Laura Piñero.

Uno de los conciertos de 2023

Por último, la propuesta gastronómica tiene a los mandos al chef Rafa Centeno -Estrella Michelín en el restaurante Maruja Limón, en Vigo- y por primera vez acudirá al festival un territorio invitado con la propuesta Sabor a Málaga, para conocer los mejores productos y tradiciones culinarias de esta provincia andaluza, con la colaboración de la Diputación de Málaga.

En definitiva, un festival completo, en un entorno candidato a Patrimonio de la Humanidad que aporta al público una visión completa de su territorio, con experiencias inigualables y respeto por el medioambiente. 17º Ribeira Sacra cuenta también con el patrocinio de Fest Galicia, Xacobeo y la Xunta de Galicia.