Vecinos de San Pedro y Casas Reais, en Santiago, denuncian "trapicheos": "Me crea inseguridad"

Vecinos del barrio de San Pedro, en Santiago de Compostela, denuncian la presencia de "venta de drogas, consumo y robos" en la zona. Algunos residentes en este punto clave del Camino de Santiago denuncian que la situación, sobre todo ante la proximidad del Xacobeo 2027, genera una mala imagen entre turistas y peregrinos y piden que se tomen medidas.

"Los vecinos estamos indignados. Y la policía va, pero solo puede actuar en determinados casos aunque hay cámaras de tráfico y una que supuestamente está colocada en Casas Reais, a la altura de la farmacia, para prevenir y dar seguridad a los ciudadanos…", lamenta una residente, que asegura ser conocedora de varios hurtos ocurridos en las últimas semanas.

La misma vecina relata a Quincemil que esta calle por la que cada día pasan cientos de peregrinos "se está convirtiendo en una zona de trapicheo continuo". "Siempre hubo algo de menudeo, sobre todo en la plaza 8 de marzo, pero desde hace un mes hay muchas personas que no solo se dedican a pasar el rato en los escalones junto a Abanca, la farmacia o el hotel", explica la afectada.

Lo que ocurre ha sido comentado entre varios vecinos: algunos están satisfechos con la respuesta de la Policía cuando avisan de algún altercado o suceso, mientras que otros insisten en una mayor intervención. Todos ellos, sin embargo, piden más medidas preventivas para evitar que se produzcan robos y terminar con la venta de sustancias estupefacientes.

"Yo no sé cuál es la solución, pero llegar a mi casa y encontrarme las escaleras del portal con cinco o seis personas bebiendo, fumando, drogados o haciendo trapicheos descaradamente no creo que sea lo correcto. Me crea inseguridad. En la rúa Entremuros okuparon un piso hace unos meses, y en el callejón de la plaza 8 de marzo no pasa mucha gente porque roban. Va a peor", lamenta la vecina.

Otro vecino, por su parte, apunta a la cercanía de la Cocina Económica como factor determinante. "Hace una labor espectacular. Los que causan problemas no van a la Cocina Económica, pero se aprovechan de los usuarios", lamenta el hombre, que reconoce que se han producido algunos problemas de convivencia.

Esta situación, asegura el vecino, se lleva produciendo varios años, aunque ha empeorado en los últimos tiempos. "Cada vez hay más gente, es un grupo de unas 20 personas. Todo se mueve por el menudeo de drogas", explica el hombre, que añade que los implicados también se reúnen en la pequeña plaza que hay entre la ruela da Oliveira y la rúa da Oliveira.

Una situación que viven con especial intensidad los vecinos de esta zona, ya que fuentes de la asociación de vecinos explican que no han recibido ninguna alarma al respecto. Fuentes de la Cocina Económica, por otro lado, desconocen los problemas que se producen en el entorno y garantizan el cumplimiento de su reglamento interno.