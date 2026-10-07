Acampada por la vivienda en la praza do Obradoiro, a 5 de octubre de 2026 Europa Press

Pesas de gimnasio o vigas: los materiales que necesitan los acampados en Santiago por la vivienda

La acampada en protesta por la crisis de la vivienda en la Praza do Obradoiro de Santiago de Compostela no cesa. Aun así, los jóvenes acampados han llamado a la ciudadanía a colaborar con diversos materiales para seguir construyendo las estructuras de la acampada.

Como recoge Europa Press, han publicado a través de redes sociales una lista actualizada con diferentes objetos, entre los que figuran una batería de coche cargada, 50 palés, una carpa de estructura fuerte, cualquier elemento que pueda aportar iluminación y funcione con batería o pilas, garrafas, sacos de dormir, radiografías, cubos y vigas de tres metros.

La lista difundida este miércoles está en constante actualización cada día a través de su perfil de 'Instagram', donde informan a las personas interesadas en colaborar de qué forma pueden hacerlo. Además, en días anteriores, recalcaron que no hacía falta comprar nada a propósito, sino que pedían que se contribuyera con objetos almacenados en casa.

Esta madrugada los jóvenes cumplirán una semana acampados en la emblemática plaza compostelana donde conviven diariamente con peregrinos y turistas.

Huelga general

En la concentración del pasado sábado en la Praza do Obradoiro, estos jóvenes y varios centenares de personas reclamaron una vivienda "digna" y "soluciones permanentes" a la crisis habitacional. Además, exigieron la convocatoria de una huelga general.

CCOO, UGT, Sindicato de Inquilinas y CIG trabajan en la celebración del paro general. Según se ha desvelado este miércoles, las organizaciones pretender convocar la primera huelga general en 14 años para el próximo 11 de noviembre.