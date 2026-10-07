El árbol caído sobre la avenida das Burgas, en el Campus Sur de Santiago Europa Press

La caída de un gran árbol corta la avenida das Burgas, en el Campus Sur de Santiago

La caída de un árbol de grandes dimensiones ha obligado a cortar este miércoles por la mañana la avenida das Burgas, en el Campus Sur de Santiago de Compostela.

El árbol cayó sobre la calzada a la altura del Hospital HM La Esperanza, impidiendo la circulación por la vía. El incidente se produjo además coincidiendo con la hora de entrada a los centros educativos próximos, entre ellos el CEIP Pío XII y el IES Arcebispo Xelmírez I, lo que provocó complicaciones en el tráfico.

La Policía Local de Santiago se desplazó hasta el lugar y procedió a desviar los vehículos por otras vías del Campus Sur para facilitar la circulación mientras se desarrollan los trabajos de retirada.

Una grúa y varios operarios trabajan durante la mañana para retirar el árbol, así como las ramas y restos de madera que permanecen sobre la calzada, con el objetivo de poder reabrir la avenida.

No es la primera vez que se producen incidentes de este tipo en este entorno, donde ya se habían registrado caídas de árboles durante anteriores episodios de temporal.