Reunión de los concellos de Teo y Santiago con la Xunta por el transporte hasta Os Tilos. Concello de Santiago

Santiago y Teo emplazan la continuidad de la línea 12 a una reunión con los costes sobre la mesa

Santiago de Compostela y Teo se reunirán de nuevo para negociar la continuación de la línea 12 hasta Os Tilos. El nuevo contrato de bus urbano de la capital gallega suprime este servicio ofreciendo a cambio más frecuencias con la línea 6 y trasbordo, algo que ha generado el rechazo vecinal. Santiago se ha comprometido a presentar un estudio de costes y Teo está dispuesto a pagar el incremento de gastos si se garantiza que la línea 12 continuará operativa.

Así lo acordaron en la Comisión de Seguimiento del convenio, convocada por la Xunta de Galicia, que estuvo representada por la directora xeral de mobilidade, Judith Fontenla. Al encuentro acudieron además el concejal de Mobilidade de Santiago, Xan Duro, la alcaldesa de Teo, Lucía Calvo de la Uz, y el gerente de Tussa, José Ramón Mosquera.

La regidora teense exigió durante el encuentro que se cumpla "exhaustivamente" el convenio vigente, que fue prorrogado en el 2024 hasta septiembre de 2028. Calvo de la Uz ha pedido que los cambios en el nuevo mapa de rutas del transporte urbano de Santiago no afecte de forma negativa a la población de Teo y, en concreto, a los vecinos de Os Tilos.

Xan Duro, por su parte, insistió en que el nuevo diseño de líneas permitirá mejorar su conexión con los hospitales, aunque perderán la conexión directa. Los usuarios podrán coger un bus cada 15 minutos desde las 06:30 hasta las 23:00 horas, haciendo transbordo con la C2 o C4 en la Estación Intermodal o con la línea 1.

Estas combinaciones suponen 88 o 126 servicios diarios al hospital, frente a los 12 actuales de la línea 12, según el responsable de Mobilidade. "Non existe ningunha mellora se se elimina a liña 12, por moito transbordo gratuíto que nos queiran vender", recriminó por su parte Lucía Calvo de la Uz.

El ayuntamiento de Santiago advirtió que, con el nuevo contrato, si se mantienen las líneas 6 y 12 habría un aumento de costes. Precisamente, el concello presentará un estudio económico sobre el gasto que supondría prolongar el servicio de transporte urbano hasta Os Tilos que se evaluará en la próxima reunión de la comisión técnica de seguimiento del convenio entre la Xunta y los ayuntamientos.

El municipio de Teo, sin embargo, ya ha advertido que está dispuesto a asumir el incremento de costes si se garantiza que la línea 12 se mantiene.

Servicio de Ayuda en el Hogar

El Concello de Santiago, por otro lado, tiene previsto celebrar mañana viernes una reunión con el comité de empresa de Servizo de Axuda no Fogar después de conocerse que las trabajadoras no van a cobrar la nómina de septiembre. Tanto el PP como el PSdeG han exigido al Ejecutivo local que "actúe de forma inmediata", ante lo que el ayuntamiento ha replicado que hay varios requerimientos abiertos.

La CIG, por su parte, ha pedido al concello compostelano que rescinda el trabajo con la empresa adjudicataria y asuma directamente el servicio. El ayuntamiento licitó a mediados de agosto el nuevo contrato, para el que cuatro empresas han presentado propuestas.