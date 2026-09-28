Así queda la conexión de Os Tilos y el Hospital de Santiago con el nuevo contrato de bus

El Concello de Santiago garantiza que el nuevo contrato de bus mejora la conexión de los usuarios de Os Tilos con el Complexo Hospitalario Universitario de Santiago (CHUS), aunque no será directa. Así lo ha asegurado este lunes el concejal de Mobilidade, Xan Duro, en una intervención ante los medios en la que estuvo acompañado por el gerente de la empresa municipal de transportes Tussa, José Ramón Mosquera.

Xan Duro explicó que la línea 12 que comunicaba Os Tilos con los hospitales fue concebida en 2003 como un refuerzo de la línea 6, la más usada de la red de transporte público con casi dos millones de viajeros anuales. La línea 12, de hecho, solo funciona en horario de mañana y hace seis viajes de ida y seis de vuelta con una frecuencia de 80 minutos.

"Cando nos plantexamos este novo contrato de transporte e reorganizar a rede, marcámonos como obxectivo a simplificación e a optimización para ofrecer unha maior cobertura territorial e máis frecuencias", indicó el concejal de Mobilidade, que añadió que en el caso de Os Tilos lo que han decidido es incrementar las frecuencias a 15 minutos, para lo que se destinarán ocho buses frente a los seis actuales (cinco para la línea 6 y uno para la 12).

Duro, además, aclaró que las frecuencias de los buses se establecen jugando con el número de vehículos destinados a esa línea en concreto, por lo que salvo incidencias extraordinarias, los tiempos en los contratos deben cumplirse. Así, las frecuencias de la línea 6 mejorarán el servicio de los vecinos pese a suprimirse la 12.

"Non haberá unha conexión directa entre Os Tilos e os hospitais, pero iso non significa que os veciños non poidan chegar ao CHUS de forma sinxela exactamente igual que ocorre con veciños e veciñas doutros barrios de Santiago, que para achegarse aos hospitais ou a onde queiran ir fan un transbordo que é gratuito", indicó Xan Duro.

El concejal de Mobilidade añadió a continuación que Santiago dispondrá de tres líneas que van a los hospitales: la 1, cuya frecuencia pasa de 20 a 15 minutos; y las C2 y C4, que pasarán cada 20 minutos en vez de cada 40. A mayores, las líneas 4 y 10 llegarán a A Choupana, mientras que la 5 hará prolongaciones al Hospital Provincial.

En el caso de Os Tilos, concretó Duro, los usuarios podrán coger un bus cada 15 minutos desde las 06:30 hasta las 23:00 horas, haciendo transbordo con la C2 o C4 en la Estación Intermodal o con la línea 1. Estas combinaciones suponen 88 o 126 servicios diarios al hospital, frente a los 12 actuales de la línea 12, según el responsable de Mobilidade.

En todo caso, concluyó Xan Duro, todas las mejoras serán explicadas en la comisión de seguimiento del convenio entre la Xunta y los concellos de Santiago y Teo para la cobertura de Os Tilos con el transporte urbano de la capital gallega.

Bus al aeropuerto

Preguntado por los medios, el concejal de Mobilidade confirmó que el bus lanzadera que conectará el centro de la ciudad con el aeropuerto partirá de la Estación Intermodal y, tras parar en el Palacio de Congresos, llevará a los usuarios hasta Lavacolla. El precio de este billete no estará bonificado con los bonos municipales, sino que tendrá un precio específico, y la frecuencia será cada 22 minutos.

Duro, además, reivindicó que el nuevo contrato permitirá contar con una reserva de siete vehículos para apoyar cualquier línea en caso de que se produzca una sobrecarga en momentos puntuales. "Temos os condutores suficientes para atender os servizos, está recollido la licitación", aclaró el edil.

El nuevo servicio, además, busca conectar mejor zonas como Fontiñas o Vite, donde suelen vivir muchos estudiantes universitarios, con los campus norte y sur. Esto permitirá, además, ampliar el recorrido y llegar a más usuarios sin perder la conexión que la línea 15 ofrece actualmente a ambos campus.