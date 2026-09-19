El PP de Santiago pide que Raxoi sea "la casa de las soluciones" y no de la confrontación

El líder del PP de Santiago, Borja Verea, ha reaccionado a la reunión mantenida esta semana entre las alcaldesas de Santiago y A Coruña, Goretti Sanmartín e Inés Rey, para reclamar a la Xunta una mayor implicación en materia de vivienda.

Verea considera que el Concello de Santiago debe defender los intereses de la ciudad ante cualquier administración cuando sea necesario, pero sin convertir las diferencias políticas en un enfrentamiento permanente. "Raxoi tiene que ser la casa de las soluciones, no el escenario de la confrontación", señala.

El portavoz popular se refiere así al encuentro en el que ambas regidoras acordaron reforzar su colaboración para reclamar a la Xunta los fondos estatales destinados a vivienda y llegaron a acusar al Gobierno gallego de "boicot" a las zonas de mercado residencial tensionado.

Para Verea, reclamar a otras administraciones forma parte de la responsabilidad de un alcalde, pero considera que esta exigencia debe convivir con el diálogo y la búsqueda de acuerdos. "Un alcalde tiene que defender Santiago y reclamar a la Xunta, al Gobierno de España o a cualquier administración cuando sea necesario", apunta.

"Pero una cosa es defender Santiago y otra convertir la confrontación entre administraciones en una forma de hacer política", añade.

El líder del PP compostelano defiende así una relación institucional basada tanto en la exigencia como en la colaboración. "Yo quiero un Concello que reclame cuando tenga que reclamar, pero que también dialogue, acuerde y resuelva", afirma.

"Los santiagueses no necesitan más conflictos"

Verea considera que las diferencias entre administraciones no deberían impedir que estas trabajen conjuntamente cuando están en juego cuestiones que afectan directamente a los vecinos.

"Los santiagueses no necesitan más conflictos entre administraciones. Necesitan que las administraciones trabajen juntas para resolver sus problemas", defiende.

En este sentido, el portavoz popular apuesta por que el Pazo de Raxoi sea un espacio desde el que "construir acuerdos y resolver los problemas de la ciudad", frente a lo que considera una dinámica de confrontación.

"Raxoi tiene que ser la casa de las soluciones. Esa es la diferencia", concluye Verea.