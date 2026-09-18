Identificadas 170 personas en Santiago en un operativo antidroga en varios locales de madrugada

La Policía Nacional identificó durante la pasada madrugada a 170 personas en un operativo antidroga desarrollado en varios locales de ocio nocturno de Santiago de Compostela. El objetivo de la actuación policial es "prevenir, combatir y erradicar el consumo y el tráfico minorista de sustancias estupefacientes".

Unos 40 agentes participaron en el dispositivo. Los policías pertenecen a distintas unidades de la comisaría, entre ellas la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Brigada Local de Seguridad Ciudadana, varias dotaciones de radiopatrullas (Zetas), así como agentes del Grupo de Estupefacientes de la Brigada Local de Policía Judicial.

La Policía Local de Santiago también colaboró en la intervención realizando labores de inspección administrativa para comprobar que los establecimientos contaban con todos los permisos y autorizaciones para el ejercicio de su actividad.

Como resultado del operativo, 170 personas fueron identificadas: de ellas, cuatro fueron propuestas para sanción por posesión de sustancias estupefacientes, dos por desobediencia y una por posesión de arma blanca.

La Policía Nacional ha informado de que, además, se propuso para sanción al propietario de un establecimiento por tolerar el consumo de sustancias estupefacientes en el interior del local.