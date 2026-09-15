Un vertido de purines en Tordoia (A Coruña) se extiende a los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle

Zona afectada por un vertido de purines en Tordoia (A Coruña) Xunta de Galicia

La rotura de una balsa de purines de una granja de Tordoia ha provocado un vertido que alcanza ya a los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle. Ante esta situación, la Xunta de Galicia ha movilizado a varios medios humanos y recursos a través de Augas de Galicia, mientras que el Concello de Santiago ha activado medidas preventivas ante la posible afección a la captación de agua en el Tambre.

El incidente se produjo este lunes, cuando la rotura de la balsa hizo que gran parte de los purines almacenados se filtrasen a las fincas contiguas, llegando primero al río Bustelo, a la altura de Santaia.

Según informa Europa Press, primero se tomaron medidas en el punto de origen, como la formación de diques de tierra y la habilitación de una balsa temporal de retención, lo que permitió contener parte del material y evitar que siguiese saliendo.

Por su parte, Augas de Galicia envió personal del programa de control de vertidos para inspeccionar la zona y hacer un seguimiento sobre el terreno de la evolución de la situación.

Este martes, los técnicos del organismo comprobaron que el vertido se había extendido ya a los ríos Paradela y Lengüelle. Por este motivo se movilizaron ya medios y recursos autonómicos adicionales en los canales afectados para evitar el avance del vertido.

En estos momentos, la afección detectada se localiza en un tramo de unos tres kilómetros aguas abajo del punto de vertido, afectando a los ríos Bustelo, Paradela y Lengüelle.

Aquí, los equipos enviados están llevando a cabo labores de seguimiento, contención y retirada del material contaminante en colaboración con Veolia, empresa encargada de la gestión del tratamiento de agua potable en Santiago.

Por ahora el río Tambre no se ha visto afectado, aunque la distancia entre el punto más avanzado del vertido y la captación de agua para la ciudad es de unos 20 kilómetros.

"A lo largo de la tarde de hoy, en todo caso, se completarán las tomas de muestras y los análisis de los distintos puntos de control establecidos en los canales afectados, cuyos resultados permitirán evaluar con mayor precisión la evolución de la afección y determinar si el material contaminante ya movilizado puede suponer algún riesgo para la captación de abastecimiento", precisa la Xunta.

"Hoy por hoy, debido al escaso caudal circulante en los ríos y a las bajas velocidades de transporte asociadas, resulta prudente esperar a los resultados analíticos antes de emitir una valoración definitiva", señala la consellería de Medio Ambiente, en declaraciones recogidas por la agencia.

En la balsa que sufrió la rotura se está vaciando por completo su contenido, retirando los purines restantes (aproximadamente la mitad de los 1,3 millones de litros que almacenaba) por parte de un gestor autorizado para evitar nuevas filtraciones. Desde esta mañana no se han registrado nuevos vertidos.

Santiago convoca un comité de coordinación

Mientras, en Santiago, el Concello ha puesto en marcha medidas preventivas y ha convocado un comité de coordinación.

En un comunicado, el gobierno local explica que la alcaldesa, Goretti Sanmartín, está en contacto con el regidor de Tordoia, Antonio Pereiro, así como con responsables de Augas de Galicia y con la concesionaria del servicio de agua.

Entre las medidas adoptadas, además de los trabajos de contención y eliminación del vertido, se ha ordenado paralizar el riego y el baldeo de espacios públicos para ahorrar agua y mantener el nivel de los depósitos al 100%.

Por eso, el Concello también recomienda hacer un uso responsable del agua.

Mañana por la mañana, a primera hora, se ha convocado un comité de coordinación que evaluará la situación y posibles nuevas medidas.