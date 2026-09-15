Muere Manuel Peleteiro, exdirector e hijo del fundador del Colegio Peleteiro de Santiago

Fallece Manuel Peleteiro, hijo de los fundadores del Colegio Peleteiro de Santiago de Compostela y hermano del actual director del centro, Luis Peleteiro. Precisamente, ambos compartieron la dirección del colegio durante varios años hasta que Manuel apostó por dejar la educación y centrarse en otros negocios.

Manuel Peleteiro y Dolores Ramos fundaron en 1951 la Academia Minerva, que pasó a denominarse oficialmente Colegio Manuel Peleteiro tras el fallecimiento de su creador en 1965, cuando la mujer tomó las riendas del centro. Ambos tuvieron ocho hijos, entre ellos Manuel y Luis, que se hicieron cargo de la dirección del colegio tras el fallecimiento de su madre.

Manolo (como era conocido en el ámbito empresarial y familiar) se dedicó al sector educativo hasta 2002, momento en el que diversificó su actividad y creó, entre otras, Awasan. Su muerte ha generado un hondo pesar en Santiago, donde era conocido y apreciado.

"Recibimos a triste nova do falecemento de Manolo Peleteiro con inmensa mágoa. Envíolle unha forte aperta a familia, amizades e a toda a comunidade educativa dun centro que é historia imprescindíbel do ensino en Compostela", escribió la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en sus redes sociales.

La noticia se produce unos meses después de que se diera a conocer la compra del Colegio Peleteiro por parte de Globeducate. Luis Peleteiro sigue al frente del centro educativo y defendió cuando se anunció la integración que el movimiento permitirá reforzar el proyecto educativo manteniendo los valores históricos del centro

Globeducate

El colegio Peleteiro de Santiago de Compostela fue adquirido hace meses por Globeducate, que se ha comprometido a "mantener la estructura y el proyecto educativo" del centro, que atesora más de siete décadas de historia. La firma señala que "pocos cambios se tendrán que hacer" porque se trata de un colegio "maravilloso".

"Desde nuestras primeras conversaciones con el equipo de Colegio Peleteiro, quedó claro que se trataba de un colegio construido sobre una visión profundamente humana: la excelencia académica y el desarrollo integral de cada alumno", señaló el pasado mes de mayo el CEO de Globeducate Iberia, Lorenzo Fiorani.

En la misma línea se expresó el director del colegio, Luis Ildefonso Peleteiro Ramos: "Creemos que, por su respeto hacia los valores, principios y proyecto educativo de nuestro colegio, así como por contar con centros educativos de primer nivel tanto en nuestro país como en el extranjero, Globeducate es la organización ideal a la que unirnos".

El CEO global del grupo educativo, Luca Uva, destacó el valor estratégico de la operación dentro del crecimiento de Globeducate en España, país donde nació la compañía. "Estamos encantados de dar la bienvenida a Colegio Peleteiro a Globeducate, reforzando aún más nuestra presencia en España", explicó, a lo que añadió: "Esperamos apoyar al colegio para ofrecer todavía más oportunidades dentro de nuestra red global".