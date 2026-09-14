Santiago aprueba las subvenciones a asociaciones de vecinos: hasta 5.100 euros por entidad

La Xunta de Goberno Local de Santiago ha aprobado este lunes la convocatoria de subvenciones a las asociaciones vecinales con 90.000 euros. Las ayudas van destinadas a cubrir los gastos realizados durante todo 2026 y pueden ser de hasta 5.100 euros en el caso de las entidades que tengan equipamiento sociocultural.

Así lo ha explicado esta mañana la portavoz municipal, Míriam Louzao. Precisamente, las asociaciones denunciaron a principios de mes el retraso en la información referente a estas ayudas después de haber solicitado el 29 de diciembre la modificación de las bases de la convocatoria.

Las entidades lamentaban que la situación podía poner en riesgo su funcionamiento, así como condicionar el cumplimiento de sus compromisos económicos y la organización de actividades. "Resulta inadmisible", señalaban en un comunicado.

El Concello de Santiago, finalmente, ha aprobado las ayudas, que estarán distribuidas en dos tramos:

Gastos efectivamente ejecutados y pagados entre el 1 de enero y el 30 de septiembre , que tienen que justificarse antes del 15 de octubre

, que tienen que justificarse antes del 15 de octubre Gastos realizados entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre (con un máximo del 30% del total), que se abonarán en el momento de la concesión y podrán justificarse hasta el 15 de enero de 2027

Louzao explicó que esta última parte es una novedad en la convocatoria y que está prevista una reunión con las entidades para explicarla y resolver dudas.

El importe de la subvención, por otro lado, no podrá superar el 80% del presupuesto de las actividades que se presenten, con un límite de 3.000 euros. Esta cantidad, sin embargo, sube a los 5.100 euros en el caso de las entidades que sean titulares de equipamiento sociocultural.

El plazo para presentar las solicitudes será de 10 días hábiles a partir del siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial da Provincia (BOP) da Coruña.

Edificio de García Prieto

La XGL también ha dado luz verde a una modificación no sustancial del proyecto técnico de obras de reposición de la legalidad urbanística en el edificio ubicado en la calle García Prieto 9-11, en ejecución subsidiaria de la sentencia del Tribunal de Instancia de Santiago, Sección del Contencioso-Administrativa, refrendada por el TSXG en 1993 y el Tribunal Supremo (1999).

"A orixe deste problema é a execución de obras non amparadas na licenza concedida en 1988. A continuación, solicitan nova licenza para legalizalas e a arquitecta municipal emite informe indicando que esa legalización era imposible de acordo co Plan Xeral de Ordenación Municipal do 89, vixente nese momento", explicó Louzao.

La Comisión de Goberno, sin embargo, concede licencia de legalidad a pesar de ese informe y posteriormente varios tribunales confirman que no eran legalizables.

El edificio se construyó con mayor aprovechamiento del permitido bajo la rasante de la calle de García Prieto, con una entrada por la parte de atrás (hacia la calle de Manuel Beiras, con tres sótanos en vez de los dos autorizables).

El proceso judicial determinó que es necesario dejar sin uso esta entrada y un piso del sótano, así como resolver la entrada a los garajes desde la calle de García Prieto.

Esto ha obligado a elaborar un proyecto técnico que modifica varios elementos estructurales de acceso, según Louzao, que indicó que la falta de acuerdo con la comunidad y los impedimentos que puso una parte de la vecindad para encontrar una solución ha llevado a la ejecución subsidiaria.

"As dificultades atopadas para executar o proxecto tal como estaba formulado obrigan a aprobar esta modificación non sustancial", indicó la portavoz municipal.

Otros asuntos

La Xunta de Goberno Local, además, aprobó el expediente para la contratación de un préstamo por valor de 2.972.000,00 euros con el que se atenderán las inversiones y las transferencias de capital previstas en los presupuestos de este año.

Ha recibido luz verde, por otro lado, el expediente del contrato del servicio de daños materiales al amparo del lote 2 del acuerdo marco de la FEMP sobre mediación de seguros, así como la prórroga del contrato del servicio de limpieza y desinfección de dispositivos de agua caliente sanitaria y agua fría de consumo humano para control y prevención de la contaminación por legionela en las instalaciones deportivas municipales.

La XGL, por último, revisó los convenios de las subvenciones nominativas con el Programa de Maiores IV Ciclo de la USC (2.000 euros); la Asociación SOGAPS (Solidariade Galega co Pobo Saharauí) por 8.000 euros; el IES Rosalía de Castro para o Bacharelato Internacional con 6.200 euros; el Programa de igualdade de xénero de la USC (14.000 euros) y el Programa de atención bucodental de la USC (20.000 euros).