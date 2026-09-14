Localizado consciente el octogenario desaparecido este domingo en Carnota (A Coruña)
El hombre fue encontrado por voluntarios de Protección Civil de Carnota en una zona de monte tras varias horas de búsqueda
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El octogenario desaparecido este domingo en Carnota (A Coruña) ha sido localizado consciente después de varias horas de búsqueda. Los voluntarios de Protección Civil de Carnota encontraron al hombre tirado en una zona de monte y los servicios sanitarios se encargaron de atenderlo.
El hombre será trasladado al Hospital Virxe da Xunqueira, en Cee, para recibir asistencia médica.
El operativo se puso en marcha después de que un familiar alertase al 112 Galicia alrededor de las 14:00 horas de este domingo. Según explicó, el octogenario había salido a dar un paseo por la zona de Caldebarcos, en la parroquia de San Mamede, y no había regresado a casa.
La Guardia Civil asumió la coordinación del dispositivo de búsqueda, en el que también participaron efectivos del GES de Muros, la Policía Local y voluntarios de Protección Civil de Carnota. Durante la tarde se incorporó además la Unidad Operativa de Drones del Grupo de Apoyo Logístico e Intervención (GALI) de la Axega para colaborar en la localización del hombre.
Finalmente, los voluntarios de Protección Civil lograron encontrarlo consciente en una zona de monte, poniendo fin al operativo.