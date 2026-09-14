Investigan en Santiago dos agresiones en las fiestas de Conxo: dos heridos trasladados al hospital

Dos personas resultaron heridas durante la madrugada del viernes al sábado en las fiestas de A Mercé de Conxo, en Santiago de Compostela, debido a sendas agresiones. Las dos víctimas fueron atendidas en el hospital de sus heridas, aunque los dos sucesos no están, a priori, relacionados entre sí.

Familiares y amigos de los dos jóvenes agredidos han denunciado lo ocurrido por diferentes vías y piden a través de redes sociales que se faciliten vídeos y testimonios de las agresiones. Lo ocurrido ha sido puesto en conocimiento de la Policía Nacional.

"Si alguien tiene vídeos de la noche de las fiestas de Conxo del viernes, por favor, nos las hagan llegar", traslada en su perfil de Facebook la madre de una de las víctimas, según recoge Europa Press.

La mujer explica que su hijo sufrió una agresión por parte de "varias" personas y que "conocidos de la ciudad le patearon la cabeza" después de tirarlo al suelo, "hasta dejarlo inconsciente".

La madre de la víctima agrega que tuvo que ser trasladado al hospital en ambulancia. "Se agradece cualquier información, ya que solo tenemos a unos cuantos identificados. Muchas gracias de antemano por cualquier información", apela la mujer.

Navajazo en una mano

La segunda denuncia fue registrada sobre las 02:30 horas de la madrugada. La víctima habría parado un ataque con una navaja con la mano, lo que le ocasionó un corte. El joven también recibió varios golpes en la cabeza tras ser supuestamente atacado por un grupo que portaba botellas, cuchillos y la culata metálica de una pistola.

Fuentes policiales han ratificado que se investiga a un grupo conformado por en torno a una docena de integrantes, algunos mayores de edad, por este caso. El joven agredido, de 19 años, es natural de Colombia y su familia se encuentra toda allí, por lo que él ha sido acogido por una mujer cuyos hijos lo conocen.

Esta mujer ha explicado a Europa Press que el joven ya había recibido "amenazas" previas por parte de los agresores. "Incluso habían publicado en redes vídeos diciendo que iban a ir a por él y en los que incluso llevan pistolas", señala, indicando que el chico seguirá en su hogar porque "vive en la misma calle que los que le han atacado": "Yo no puedo dejarle solo".

Los supuestos autores de esta agresión, según la misma mujer, ya habían protagonizado otro incidente en la misma tarde en la Alameda de Santiago. Este hecho se hizo constar para ser tenido en cuenta en la investigación.