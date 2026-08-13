El mercado municipal de Bertamiráns, en Ames (A Coruña), cada vez más cerca: así será

La Xunta de Goberno Local de Ames ha aprobado hoy jueves el expediente de licitación, mediante procedimiento abierto y tramitación anticipada, de las obras de construcción del mercado municipal de Ames en Bertamiráns. El espacio busca no solo ser una zona de referencia para comprar productos de proximidad, sino también para acoger actividades en el área exterior.

El presupuesto, de 3.293.003,90 euros (IVA incluido), será sufragado por tres administraciones distintas: la Xunta aportará un millón de euros, la Diputación otro millón de euros, y al ayuntamiento le corresponden 1.293.003,90 euros, de los cuales 775.802,34 euros serán con cargo a fondos europeos.

"Agora é cando se comezan a ver os froitos de moito traballo previo. Cando as administracións remamos na mesma dirección e con vontade de entendernos a veciñanza sae gañando sempre", aseguró este 13 de agosto el alcalde, Blas García, que celebra el diálogo y la colaboración entre administraciones.

Las obras tienen como finalidad la ejecución de un proyecto que comprende la rehabilitación de la Casa de Barbazán, situada en Bertamiráns, y su ampliación para acoger los espacios necesarios para crear una plaza de abastos y un espacio cubierto, abierto y flexible en el que se venderán artículos de productores locales y de proximidad.

¿Cómo será el mercado de Bertamiráns?

El futuro mercado municipal de abastos de Ames estará situado en dos parcelas próximas a la avenida da Peregrina, en Bertamiráns.

Una de ellas es la parcela donde está ubicada la Casa de Barbazán, situada en la esquina de la avenida da Peregrina con la Travesía de Lodeiro, y la otra es la parcela donde está situado el aparcamiento de A Telleira.

La superficie total es de 4.431 metros cuadrados. En este ámbito, se diferencia el espacio destinado actualmente a aparcamiento, con una superficie de 3.303 metros cuadrados, y la parcela donde se encuentra la Casa da Barbazán y un hórreo, con 1.128 metros cuadrados.

El proyecto se divide en tres partes. Una es la creación de una plaza de abastos que dispondrá de 12 puestos de venta; la segunda es la adecuación de un espacio cubierto en el que los productores locales venderán sus artículos de proximidad uno o dos días a la semana; y la tercera es la ordenación del espacio exterior, que ocupa el aparcamiento de A Telleira, para poder realizar actividades de mercado al aire libre y otro tipo de eventos.

Restricciones del agua

En otro orden de cosas, el Concello de Ames convocó ayer una reunión de urgencia con diversos departamentos municipales y empresas de gestión hídrica para adoptar medidas preventivas ante la situación de prealerta por sequía decretada por la Xunta en el sistema del río Tambre.

El consistorio acordó tras el encuentro el cierre de todas las fuentes públicas y la supresión del riego en parques, jardines y huertas urbanas.

El acalde explicó que las medidas se deben a una situación "inédita", ya que los datos son peores que los registrados en el momento más crítico hasta la fecha, en 2017. La tubería de captación se encuentra actualmente con 12 centímetros descubiertos, mientras que en 2017 todavía permanecía bajo cinco centímetros de agua.

"Si el nivel del Tambre sigue bajando, llegará un momento en el que no podremos captar agua", advirtió García. Para hacer frente a este escenario, el ayuntamiento adquirirá un sistema de bombas para garantizar el abastecimiento si las tuberías quedan totalmente al descubierto, y estudia la compra de cisternas para suministrar agua a los núcleos rurales que no están conectados a la red municipal.

Además de los cortes en fuentes y riego, se mantendrá la suspensión del baldeo de calles y se cortará el agua de los vestuarios de las piscinas municipales, dejando operativas únicamente las duchas de acceso a las instalaciones. La Policía Local ya ha recibido instrucciones para vigilar y sancionar posibles usos indebidos del agua.

El consistorio, además, creará una Comisión de la Sequía que incluirá a técnicos, grupos de la oposición y comunidades de vecinos con sistemas de abastecimiento propios, y que se reunirá por primera vez la próxima semana. Ames también coordinará medidas de ahorro con los ayuntamientos de Brión, con quien comparte potabilizadora, y Santiago de Compostela, dado que parte del suministro de Ames depende de la captación de la capital gallega.

El regidor, por último, avanzó ayer que solicitará formalmente a la Xunta de Galicia una actuación urgente en la presa de Ponte Maceira. El ayuntamiento denuncia que existe una fuga de agua en dicha infraestructura que afecta directamente a la captación de Ames.