Felipe, colombiano en Santiago que recauda fondos para ayudar tras el terremoto: "El caos es tremendo"

Un terremoto de magnitud 7,4 sacudió Colombia el pasado lunes. Y también las vidas de sus habitantes y de todos aquellos ciudadanos que, por unas circunstancias u otras, se encuentran lejos de casa. Es el caso de Felipe Ríos Ramírez, que sigue con preocupación la evolución de los acontecimientos desde Santiago de Compostela, donde reside desde hace más de un año.

Felipe es natural de Cali, una de las zonas afectadas por el temblor que ha dejado casi 200 muertos y más de 2.000 heridos, además de 195 desaparecidos. "Hay siete horas de diferencia con Santiago. Estaba en la hora de la comida cuando nos empezaron a llegar notificaciones de los grupos de la familia en Colombia. Su primera impresión fue que era un temblor", explica el joven.

La conexión se cortó rápidamente, aunque tuvo tiempo de ver varios vídeos de sus familiares y amigos. Una información que se unía a las imágenes que comenzaron a compartirse en redes sociales, donde ya se intuía la magnitud de lo ocurrido: el sismo se dejó sentir en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín, entre otras ciudades.

"Estuve horas y horas sin saber de mis padres. Contacté con unos familiares que me dijeron que estaban vivos, pero la ciudad era un caos: todo cortado, con edificios derrumbados... Ha sido muy estresante estar tan lejos y no tener una comunicación directa con nuestros familiares", lamenta Felipe Ríos, que es hijo único.

La comunicación se ha ido restableciendo poco a poco y tanto la electricidad como el agua empiezan a volver a los domicilios. Queda, sin embargo, mucho por hacer y muchas vidas a las que auxiliar.

"La población se está volcando en sacar todos los cuerpos que pueden. Todavía hay personas con vida, se escuchan gritando. Todo es caótico. Hay personas que han perdido absolutamente todo, el panorama es desolador. Mis padres me dicen que es como estar en una guerra. Todo lo que tenías hace unas horas, ya no está", relata el joven.

¿Cómo ayudar?

El joven asentado en Santiago de Compostela vive con angustia, desde la distancia, el paso de las horas tras el terremoto que sacudió los cimientos de su vida. No lo hace, sin embargo, quieto: Felipe Ríos ha iniciado una campaña para recaudar fondos que envía a quien más lo necesita y explica a través de sus redes sociales como evoluciona la situación.

"He creado un Gofundme para recaudar fondos, porque los aeropuertos están cortados y es prácticamente imposible y muy costoso enviar víveres y ropa. Lo sé porque hace unas semanas que pasó el terremoto de Venezuela y tengo amigos que se volcaron con el tema para los que fue muy complicado enviar palés y ropa", señala el joven.

Felipe Ríos manda directamente el dinero a familiares y voluntarios para que puedan adquirir palas, guantes y otro material necesario para colaborar en la retirada de los escombros y la búsqueda de supervivientes, así como para comprar agua o comida. "Es la ayuda que podemos dar desde aquí", añade.

"Desde el lunes no han parado de buscar personas, hay gente que está prácticamente durmiendo en la calle. Los voluntarios están día y noche, con sol y lluvia... Es importante mantenerlos hidratados y alimentados, para que tengan energía y seguir buscando personas con vida", explica Felipe Ríos, que añade: "El caos es tremendo".

El joven, que se mudó a Santiago tras vivir siete años en Salamanca, hace esta labor de forma completamente altruista, comunicando a través de sus redes sociales cómo evoluciona la situación y a qué se destina el dinero mientras espera, con el corazón en un puño, a que todo mejore lo antes posible.