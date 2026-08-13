Tres averías eléctricas en horas en Santiago: una afectó al centro de salud Concepción Arenal

Santiago de Compostela registró durante la madrugada y las primeras horas de la mañana tres incidentes eléctricos. Uno de ellos afectó al funcionamiento del centro de salud Concepción Arenal, mientras que otro condicionó la circulación en el túnel do Hórreo, donde hubo retenciones de tráfico.

La avería que afectó al centro de salud compostelano ocurrió de madrugada, cuando un transformador comenzó a echar humo, según han confirmado fuentes de la empresa suministradora. Esto obligó a tomar medidas para proporcionar la mejor atención sanitaria a los pacientes.

Así, se organizó un filtro en la entrada del centro para triar a los pacientes que acudían, "minimizando al máximo el impacto asistencial", según explican fuentes del área sanitaria de Santiago de Compostela e Barbanza.

Los profesionales realizaron extracciones de sangre urgentes a pacientes con una patología oncohematológica o con una cita hospitalaria al día siguiente y actuaron según la situación de cada usuario: hicieron las curas y atendieron las patologías que no podían esperar, derivando a otros centros a las personas que lo precisaban.

Los ciudadanos que no pudieron ser atendidos este jueves recibirán un aviso para regresar en los próximos días según su prioridad. Así, los alrededor de 300 pacientes afectados serán contactados por el centro de salud para ser reubicados en los servicios que tienen pendientes. La situación obligó a posponer citas con el médico de cabecera, enfermería, trabajador social, nutricionista...

La gerencia del área sanitaria compostelana ha agradecido el trabajo realizado por el personal sanitario y no sanitario, así como al de mantenimiento por la rápida respuesta. El suministro eléctrico comenzó a recuperarse desde las 11:30 horas y el Concepción Arenal recuperó la normalidad tras estar sin luz desde esta mañana.

Otras dos incidencias

Una segunda avería afectó al túnel do Hórreo, lo que provocó retenciones en la zona por la mañana.

La tercera incidencia se produjo sobre las 04:30 horas de la madrugada y afectó a 24 clientes, según han informado fuentes de Naturgy. La empresa está pendiente de poder acceder al centro educativo donde prevé localizar la avería, que ocurrió en un cable subterráneo, para arreglarla. Las personas afectadas ya han recuperado el servicio.