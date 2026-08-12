Santiago ultima el proyecto de reforma del muro de contención de la rúa dos Caraveis para reabrirla

Santiago de Compostela ultima un proyecto para reformar el muro de contención de la rúa dos Caraveis, en Vidán, que lleva cerrada desde 2024. Precisamente, el PP local ha denunciado este miércoles que este acceso lleve dos años y medio bloqueado, haciendo que los vecinos tengan que usar otras vías con el firme deteriorado.

El concejal del PP Adrián Villa solicitó una "actuación inmediata" para reabrir la rúa dos Caraveis, cerrada de forma parcial en 2023 y completamente en enero de 2024.

El edil señala, a través de un comunicado, que el acceso es utilizado por muchos vecinos para acceder a las viviendas y al monte de Moas de Abaixo. Así, los residentes solo pueden ir hasta las casas desde la rúa de Vidán, donde el firme "está hundido a la altura del lavadero", algo que "preocupa" a la vecindad.

Fuentes municipales, por su parte, han confirmado a Quincemil que actualmente hay un proyecto en redacción para poner fin a esta situación que será entregado "próximamente". Una vez aprobado, se iniciará la licitación de las obras, que ya cuentan con partida presupuestaria.

Los trabajos permitirán reformar el muro de contención, recuperando la funcionalidad de la calle, que volverá a abrir al tráfico.

Reparar el muro es fundamental para poder permitir que los vehículos circulen de nuevo por la rúa dos Caraveis, cerrada precisamente por seguridad. Las obras contarán con "un investimento importante".