¿Dejarán las nubes disfrutar del eclipse en Santiago de Compostela? Esto dice la predicción

Quedan poco más de 24 horas para el evento histórico de este 12 de agosto: el eclipse de sol. Santiago de Compostela disfrutará de este fenómeno como parcial profundo: la luna cubrirá en la ciudad el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional.

El eclipse comenzará en la capital gallega a las 19:31 horas y finalizará a las 21:22, con su punto máximo a las 20:29 horas. El histórico Campus Stellae o "Campo da Estrela" vivirá de forma especial el fenómeno, fusionando su legado místico con un acontecimiento astronómico único.

La ciudad, cuyo origen medieval está vinculada en la leyenda jacobea a las luces celestiales que señalaron el sepulcro apostólico, mantiene viva esta conexión estelar a través de la simbología presente en su arquitectura, como la estrella de ocho puntas en la Universidade, en la Catedral y en otros lugares emblemáticos.

Pero, ¿será visible el eclipse? La meteorología jugará un papel fundamental para poder disfrutar del evento al 100%. Y es que para ver el eclipse en todo su esplendor, lo ideal es que el cielo esté completamente despejado, por lo que MeteoGalicia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son dos de las webs más consultadas estos días.

Precisamente, MeteoGalicia señala que a corto plazo se espera una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados, aunque ocasionalmente estarán muy nublados. Una predicción que asusta, pero ante la que hay que mantener la calma.

La Aemet, a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ofrece la predicción de nubosidad: todo apunta a que los cielos estarán despejados en el momento del eclipse en Santiago. La ciudadanía, por tanto, podrá disfrutar del fenómeno, siempre con la protección adecuada que proporcionan las gafas homologadas.

Será, además, una jornada calurosa. Las nieblas matinales darán paso a máximas de 33 grados mañana miércoles, una temperatura muy similar a la que se registrará este martes. El termómetro bajará hasta los 29 grados el jueves y no subirá de los 24 el fin de semana, cuando se podrían producir lluvias.

MeteoGalicia informa a este respecto de que apenas se esperan cambios en los próximos días en Galicia, influenciada por las altas presiones y los vientos de componente norte. El tiempo será seco, con temperaturas propias de esta época del año.

¿Qué y cómo se verá en Santiago?

Santiago de Compostela no mostrará la corona solar completa que es exclusiva de la totalidad al encontrarse en el límite de la penumbra, pero sí regalará un espectáculo visual sumamente impactante. Esto es todo lo que se verá en la capital gallega, según informa Turismo de Santiago: