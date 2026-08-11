¿Dejarán las nubes disfrutar del eclipse en Santiago de Compostela? Esto dice la predicción
El fenómeno se verá en la capital gallega como parcial profundo, ya que la luna cubrirá el 99,9% del disco solar
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Quedan poco más de 24 horas para el evento histórico de este 12 de agosto: el eclipse de sol. Santiago de Compostela disfrutará de este fenómeno como parcial profundo: la luna cubrirá en la ciudad el 99,9% del disco solar, según el visualizador del Instituto Geográfico Nacional.
El eclipse comenzará en la capital gallega a las 19:31 horas y finalizará a las 21:22, con su punto máximo a las 20:29 horas. El histórico Campus Stellae o "Campo da Estrela" vivirá de forma especial el fenómeno, fusionando su legado místico con un acontecimiento astronómico único.
La ciudad, cuyo origen medieval está vinculada en la leyenda jacobea a las luces celestiales que señalaron el sepulcro apostólico, mantiene viva esta conexión estelar a través de la simbología presente en su arquitectura, como la estrella de ocho puntas en la Universidade, en la Catedral y en otros lugares emblemáticos.
Pero, ¿será visible el eclipse? La meteorología jugará un papel fundamental para poder disfrutar del evento al 100%. Y es que para ver el eclipse en todo su esplendor, lo ideal es que el cielo esté completamente despejado, por lo que MeteoGalicia y la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) son dos de las webs más consultadas estos días.
Precisamente, MeteoGalicia señala que a corto plazo se espera una alternancia de cielos con nubes y claros con momentos poco nublados o despejados, aunque ocasionalmente estarán muy nublados. Una predicción que asusta, pero ante la que hay que mantener la calma.
La Aemet, a través del visualizador del Instituto Geográfico Nacional (IGN), ofrece la predicción de nubosidad: todo apunta a que los cielos estarán despejados en el momento del eclipse en Santiago. La ciudadanía, por tanto, podrá disfrutar del fenómeno, siempre con la protección adecuada que proporcionan las gafas homologadas.
Será, además, una jornada calurosa. Las nieblas matinales darán paso a máximas de 33 grados mañana miércoles, una temperatura muy similar a la que se registrará este martes. El termómetro bajará hasta los 29 grados el jueves y no subirá de los 24 el fin de semana, cuando se podrían producir lluvias.
MeteoGalicia informa a este respecto de que apenas se esperan cambios en los próximos días en Galicia, influenciada por las altas presiones y los vientos de componente norte. El tiempo será seco, con temperaturas propias de esta época del año.
¿Qué y cómo se verá en Santiago?
Santiago de Compostela no mostrará la corona solar completa que es exclusiva de la totalidad al encontrarse en el límite de la penumbra, pero sí regalará un espectáculo visual sumamente impactante. Esto es todo lo que se verá en la capital gallega, según informa Turismo de Santiago:
- Un laboratorio de iluminación único: Un eclipse parcial profundo de más del 99% es un escenario excepcional para entusiastas de la óptica atmosférica. A las 20:29 horas, Santiago experimentará una caída radical del flujo lumínico, alterando el contraste dinámico y tiñendo el paisaje con una luz fría y direccional
- El efecto pinhole: El sol poniente eclipsado genera un efecto óptico fascinante en las sombras de los árboles (efecto pinhole o cámara oscura), proyectando miles de lunas crecientes en el suelo. Es la oportunidad técnica perfecta para registrar variaciones térmicas drásticas, comportamientos lumínicos anómalos y capturar la belleza cruda de un sol moribundo rozando el horizonte gallego
- La sortija de perlas de Baily continua: En un eclipse total, las perlas de Baily (destellos de luz solar que se filtran a través de los valles y cráteres montañosos de la Luna) duran apenas unos segundos antes de la totalidad. En Santiago de Compostela, puesto que el borde de la Luna rozará de forma tangencial el límite del Sol sin llegar a taparlo del todo, las perlas de luz se mantendrán visibles durante un tiempo mucho más prolongado. Los observadores podrán ver un arco centelleante de "perlas" o puntos brillantes estallando a lo largo del borde solar
- El efecto de la "sonrisa solar": El Sol quedará reducido a una finísima línea curva, un filamento fotosférico tan delgado que parecerá un hilo de luz flotando en el cielo crepuscular
- Iluminación y índice de oscuridad: Aunque reste un 0,01% de luz solar visible, la calidad de la iluminación ambiental colapsará de forma abrupta. El cielo adoptará un tono azul cobalto o grisáceo profundo y el paisaje se verá envuelto en una luz de bajo contraste, similar a un día nuboso pero con sombras extrañamente claras puesto que la fuente de luz se volvió puntual (un único filamento) en lugar de un disco esférico
- Hora y posición: El máximo ocurrirá exactamente a las 20:29 horas. El Sol estará posicionado a 12° de altura sobre el horizonte (dirección Oeste-Noroeste), el que requiere buscar puntos elevados o con un horizonte completamente libre de obstáculos hacia el mar