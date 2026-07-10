El Pazo de Raxoi, en Santiago de Compostela, tendrá visitas guiadas desde el próximo otoño

El Pazo de Raxoi contará con un programa de visitas guiadas a partir de otoño. Así lo ha anunciado este viernes la alcaldesa de Santiago de Compostela, Goretti Sanmartín, tras informar de que la Xunta de Goberno Local dará el lunes su visto bueno a la autorización para recibir la obra del edificio.

La obra obtuvo una subvención de tres millones de euros para el mantenimiento y la rehabilitación de patrimonio histórico con uso turístico. La ayuda se enmarcó en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Goberno central y estuvo gestionada a través del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad.

"O fin último do financiamento para esta obra é a apertura do Pazo de Raxoi para que poida ser un recurso turístico", añadió la regidora.

El proyecto incorporó de esta forma elementos para mejorar la accesibilidad, como una rampa en la entrada y un ascensor para los pisos inferiores, así como la instalación de sistemas de ventilación y climatización.

La regidora recordó en este sentido que el concello nunca estuvo abierto a las visitas, excepto de forma puntual: "Moita xente de Compostela non coñece o Pazo de Raxoi, a súa historia e a súa memoria, como por exemplo que aquí estivo o cárcere da Falcona, que hai unha capela ou o inventario".

Visitas guiadas desde otoño

El Pazo de Raxoi contará desde otoño con visitas para tres grupos de personas. Así, se abrirán las puertas a los centros escolares para que los estudiantes puedan asistir en período lectivo. La visita irá acompañada de material didáctico para los asistentes.

Las asociaciones culturales, vecinales o de cualquier otro ámbito radicadas en la capital gallega también podrán acceder a las instalaciones, para lo que deberán reservar dentro del calendario que se habilite. Será, en todo caso, en horario de tarde o fin de semana.

Los turistas podrán reservar a través de Turismo de Santiago la visita a la institución municipal, fuera del horario de funcionamiento ordinario de las oficinas municipales. Los visitantes deberán abonar un precio público, con bonificaciones para estudiantes y otros colectivos.

Mejoras de eficiencia energética

El Consorcio de Santiago, por otro lado, ha publicado este 10 de julio en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación del contrato para la ejecución de las obras de mejora de la eficiencia energética de la fachada norte del Pazo de Raxoi. Los trabajos fueron adjudicados a la empresa Obras Gallaecia, S. L. por 614.073,86 euros (IVA incluido).

El objetivo del proyecto es mejorar el comportamiento térmico de la envolvente del edificio y corregir las patologías detectadas en la fachada norte, derivadas tanto del envejecimiento natural de los materiales como de la acción continuada de los agentes ambientales. Humedades, filtraciones, deficiencias de estanqueidades y pérdidas de eficiencia energética afectan tanto a la conservación del inmueble como a su uso.

Fin de las obras en Amor Ruibal

Sanmartín se ha referido al "importantísimo" cierre de semana, con el fin de las obras en la rúa de Amor Ruibal, en Pontepedriña, abierta al tráfico desde el lunes. "Esta obra é unha actuación pioneira de adaptación ao cambio climático e de devolución de espazo ás persoas", indicó Sanmartín.

La calle dispone ahora de más verde y menos asfalto, así como de materiales drenantes para hacerla "más habitable y humana". Precisamente, este viernes la concejala del PSOE Marta Abal exigió al Ejecutivo local que corrija antes de septiembre los problemas de movilidad en esta vía, ya que las obras no han resuelto la seguridad del transporte escolar en el IES Pontepedriña.

Informe de Contas

Sanmartín, por otro lado, ha agradecido el informe del Consello de Contas sobre la tasa turística, aunque ha señalado que hay "matices" al respecto. Contas exigió ayer jueves a los concellos de Santiago, A Coruña y Vigo (los únicos que la tienen implantada o están en proceso) un "análisis más completo" respecto a la implantación de la tributación por estancias.

El informe recoge que en el cuarto trimestre de 2025 A Coruña recaudó 365.150 euros de la tasa turística, lo cual, en proyección, serían 1.460.600 euros al año, frente a los 2.500.000 estimados. Santiago obtuvo 548.000 euros en el cuarto trimestre, 2.192.000 en cómputo anual frente a 2.600.000 estimados.

La alcaldesa de Santiago reivindicó a este respecto el trabajo y la "constancia" del Gobierno local para sacar adelante la ordenanza y, aunque ha reconocido algún defecto en la tramitación, lo ha justificado señalado que es un proceso nuevo: "É lóxico que houbese algunha cuestión que afinar". En todo caso, Sanmartín considera que la lectura completa "deixa en moi bó lugar" el proceso tras la implantación en Santiago.

La regidora señaló que es preciso mejorar en algunos aspectos como el formato digital de los modelos de documentos, aunque el informe del Consello de Contas reconoce que el contenido "resulta completo coa información e modelos precisos para autoliquidar" y recoge que en Santiago la respuesta de los establecimientos fue mayor que en A Coruña: 260 de los 952 inscritos en la red, lo que supone el 27,31% frente al 7,76% en la ciudad herculina.

Respecto a la objeción del informe sobre la necesidad de que Santiago complete el impuesto con otras medidas complementarias que atenúen el impacto del turismo, Sanmartín señaló que Contas "non tivo como referencia o conxunto de medidas que desenvolven no ámbito turístico e urbanístico". Sanmartín ha confirmado que no presentarán alegaciones.