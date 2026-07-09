Heridas tres personas en Teo (A Coruña) tras una colisión entre dos turismos

Una colisión entre dos turismos en la carretera AC-841, en el municipio coruñés de Teo, se ha saldado con tres personas heridas que tuvieron que ser evacuadas por el personal sanitario.

Según ha trasladado el 112, fue un particular quien se puso en contacto con la central de emergencias a las 13:15 horas para informar de que se había producido un choque en el kilómetro 7.5 de esta vía.

Así, los gestores del Centro Integrado de Atención ás Emerxencias de Galicia (CIAE-112) dieron aviso al Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, a la Policía Local, al GES de A Estrada y a los efectivos del Servicio Municipal de Protección Civil.

Una vez en el punto, los profesionales sanitarios comunicaban que en uno de los turismos implicados había una persona atrapada, que finalmente fue rescatada por el GES, que empleó maquinaria específica para retirar la puerta del vehículo.