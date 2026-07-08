Hospitalizado un vecino de Santiago de Compostela tras una paliza: "Fue un intento de homicidio"

Un vecino de Santiago de Compostela que caminaba este domingo con tranquilidad por el paseo del río Sarela acabó hospitalizado con heridas en la cabeza y el riesgo de perder un ojo. El hombre, de 65 años, fue agredido brutalmente por un varón que se encontraba bañándose en la zona, según explica el presidente de la asociación vecinal, Jon Brokenbrow, que insiste en que "no fue una agresión, fue un intento de homicidio".

La víctima caminaba con su perro por el paseo cuando vio a un hombre bañándose desnudo "en una zona pública". "El perro fue hacia él. Le empezó a lanzar piedras y a increpar al dueño, que se acercó. El hombre se abalanzó sobre él y le dio un empujón, tirándolo al suelo y golpeándole la cabeza con una piedra grande", explica Brokenbrow, que añade que también intentó lanzarlo al río.

La llegada de una familia que estaba disfrutando también de la tarde del domingo hizo que el agresor parase. "Tiene la cara completamente destrozada, con los pómulos rotos, y riesgo de perder el ojo", explica el presidente de la Asociación de Veciños Río Sarela.

El agresor ya ha sido detenido. Este miércoles, además, pasó a disposición judicial y el Juzgado de Instrucción número 1 de Santiago de Compostela ha decretado su ingreso en prisión por un supuesto delito de tentativa de homicidio.

"Es conocido por allanamientos en la zona nueva y por montar trifulcas en la zona vieja. Ha pasado por el juzgado muchas veces", señala el representante vecinal, que lamenta que pudiese "estar libre por la ciudad causando problemas". Fuentes policiales confirman que el detenido tenía antecedentes y que la víctima presentó denuncia.

"Al final, tengo un vecino en el hospital con la cara destrozada que va a quedar ciego", señala con enfado Brokenbrow, que añade: "Esto no fue una agresión, fue un intento de homicidio, le estaba machacando la cabeza con una piedra. Tuvo suerte de que no se la reventase".

La entidad vecinal solicita que se vigile más a las personas conocidas por las autoridades como es el caso del ahora detenido. "Estamos impresionados. Parece un cuento de terror que pueda haber un tipo así suelto por la calle", añade el presidente de la asociación.

La víctima, exmilitar de 65 años, está "bastante bien de ánimos" y continuará recuperándose de las heridas sufridas el domingo. El varón se acababa de someter a una operación de corazón "y ahora se encuentra con este problema".

Brokenbrow, por su parte, denuncia que hace cinco años había una persona en la zona de San Lorenzo "abofeteando a las mujeres". Los vecinos señalan que en el área boscosa hay personas que viven en "chabolas" o tiendas de campaña que no suelen causar problemas como el ocurrido el fin de semana.