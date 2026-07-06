Muere un integrante de Cantigas e Agarimos durante una actuación en Agolada (Pontevedra)

Triste noticia para Santiago de Compostela y el mundo de la música tradicional gallega. Pablo, integrante de Cantigas e Agarimos, falleció ayer a última hora de la tarde mientras actuaba en la XIII edición del Corazón da Artesanía en Agolada.

Así lo ha dado a conocer el concello a través de un comunicado en el que expresa su más sentido pesar por la muerte de Pablo. "En nome da Corporación Municipal e de toda a veciñanza de Agolada, trasladamos a nosa máis sincera condolencia e todo o noso afecto á súa familia, amizades e persoas achegadas, así como aos seus compañeiros e compañeiras", señala en el texto.

El 112 Galicia recibió aviso de lo ocurrido por parte de varias personas presentes, entre ellas compañeros del fallecido, poco antes de las 20:00 horas. Al menos uno de los alertantes informó de que la víctima, que parecía estar sufriendo un golpe de calor, se desplomó mientras bailaba.

Los servicios de emergencias movilizaron a la Guardia Civil, al GES de Lalín y a Urxencias 061, que preveía movilizar un helicóptero hasta la praza do Concello donde tenía lugar la actuación. A este respecto, el ayuntamiento ha agradecido la labor de los servicios de emergencias y de las personas que estaban en el lugar.

Cantigas e Agarimos, por su parte, ha hecho público un comunicado esta mañana en el que despide con una inmensa tristeza a Pablo, que llevaba casi 20 años formando parte de la agrupación y con cuyos miembros compartió momentos tanto dentro como fuera del escenario.

"A túa amizade, o teu compromiso e o teu bailar forman parte da historia de Cantigas e da de toda a xente que te coñecemos. Sentimos moi preto á túa familia e a todas as que nos apoiades co voso agarimo", indica el grupo en un comunicado en redes, al que decenas de personas han respondido mostrándole su apoyo y dándole fuerza.

Cantigas e Agarimos es una agrupación nacida en 1921 bajo el paraguas de las Irmandades da Fala en Santiago de Compostela, cuya alcaldesa, Goretti Sanmartín, también ha querido mandar un mensaje tras conocer la noticia: "Que nova tan terríbel para rematar o día. Forte aperta a familia e amizades e, moi especialmente, a toda a xente de Cantigas que hoxe vive un día moi triste. Que mágoa máis inmensa. Que a terra lle sexa leve!"

Seis muertes por golpe de calor

Una de las personas que estaba en Agolada este domingo cuando Pablo se sintió mal alertó de que el bailarín había sufrido un golpe de calor. Serán las autoridades competentes, sin embargo, las que determinen si esta es la causa del fallecimiento del miembro de Cantigas e Agarimos.

Galicia estaba en alerta por calor este fin de semana, registrándose más de 35 grados en muchos municipios. Las altas temperaturas seguirán este lunes, con 34 grados de máxima en Agolada, donde se espera que el termómetro ronde los 30 grados hasta el jueves.

Seis personas han fallecido en Galicia debido a las altas temperaturas en lo que va del mes de julio. El Instituto de Salud Carlos III cifra en 153 las víctimas en España, según recoge Europa Press.

El sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria (MoMo) indica que durante los cuatro primeros días de julio de 2025 se produjeron 376 muertes relacionadas con altas temperaturas, casi 100 personas por día; mientras que este año hubo 51 el día 1; 36 el día 2 y 33 tanto el día 3 como el 4.