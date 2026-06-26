Ayudas de 1.200 euros para menores con celiaquía en Santiago: no hace falta presentar los tickets

El Concello de Santiago dará ayudas de hasta 1.200 euros para sufragar la compra de productos para niños y niñas con celiaquía, así como para aquellos que necesiten servicios como atención psicológica, logopedia o terapia ocupacional. Así lo ha anunciado este viernes la tenienta de alcaldesa, María Rozas, que ha explicado que el concello destinará 100.000 euros a estas subvenciones, 30.000 euros más que en la primera convocatoria, celebrada en 2025.

El objetivo de las ayudas, señaló Rozas, es garantizar que los menores reciban la atención profesional específica que precisan, "de maneira temperá e coa frecuencia necesaria, algo que a día de hoxe non está garantido no sistema público". Esto conlleva costes importantes para muchas familias y deriva en una situación de "desigualdade de oportunidades para as máis vulnerables".

"A infancia e a adolescencia marcan o desenvolvemento da vida adulta, e para moitos e moitas menores é preciso un apoio específico para atender necesidades relacionadas coa aprendizaxe, a linguaxe e a comunicación, ou mesmo as altas capacidade", añadió la tenienta de alcaldesa.

Esta línea de ayudas fue en 2025 una convocatoria novedosa, ya que existe en pocas ciudades, e incluye una línea específica para los pequeños afectados por la enfermedad celíaca: "A dieta sen glute, que é o único tratamento para a enfermidade, supón un sobrecusto duns mil euros anuais, segundo os datos da Federación de Asociacións de Persoas Celíacas".

Novedades de la convocatoria

La Concellería de Dereitos e Servizos Sociais introduce en esta segunda convocatoria varios cambios para facilitar el acceso de las familias a las becas. El principal tiene que ver con las ayudas destinadas a los menores con celiaquía: se establece un importe fijo de 1.200 euros por niño y se suprime la necesidad de justificar el gasto a través de tickets.

Las personas que opten a acceder a la subvención deberán acreditar la condición de persona celíaca mediante un informe profesional, una medida que agilizará la resolución y el pago de las ayudas, según el concello.

Respecto a la financiación de los gastos derivados del tratamiento de trastorno del aprendizaje, el lenguaje o la conducta, así como de los programas de estimulación temprana y terapia ocupacional o de la atención a las altas capacidades intelectuales, las ayudas serán del 90% del coste total hasta un máximo de 1.200 euros anuales.

Los ciudadanos que tengan esta subvención deberán presentar las facturas de los servicios terapéuticos para justificar el gasto, así como un informe profesional que acredite la necesidad del tratamiento.

Todas las personas menores de edad empadronadas en Santiago de Compostela y que no superen una renta familiar anual de cinco veces el IPREM en 12 pagas (36.000 euros) podrán ser beneficiarias de las ayudas. El plazo para solicitarlas será de 10 días desde la publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial da Provincia (BOP).

Aparcamiento del CHUS

El Concello de Santiago, por otro lado, participará el próximo martes en la reunión de la comisión de seguimiento para la construcción del nuevo aparcamiento del Hospital Clínico de Santiago (CHUS). El encuentro se producirá de esta forma tras casi dos años de espera, ya que la firma del protocolo se realizó el 2 de agosto de 2024.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, ha explicado este viernes en una rueda de prensa que el encuentro se produce después de que en diciembre de 2025 el Gobierno local solicitase formalmente su convocatoria. El concello, añadió Sanmartín, quiere "coñecer e estudar con seriedade e rigor o ámbito do PIA, las obras que se van facer e o deseño do aparcadoiro" antes de dar su opinión.

A este respecto, la regidora ha criticado que en la convocatoria se anunciase también la presencia de la conselleira de Vivenda y del conselleiro de Sanidade, ya que, ha añadido Sanmartín, parece que la reunión de un órgano de trabajo sobre un Plan de Interés Autonómico (PIA) "se quiere convertir en una escenificación para una comparecencia mediática".

"Somos moi conscientes da necesidade de espazo para aparcamento á beira do Hospital porque en moitas as situacións acudimos con persoas enfermas, maiores, con mobilidade reducida ou con crianzas e cómpre ter onde deixar o coche o máis preto posible e a un prezo que poidamos pagar", añadió la regidora, que hizo referencia al nuevo contrato de transporte urbano, que incluye mejoras de movilidad.

Foro de Turismo Sustentable

Sanmartín, por otro lado, recordó que el pleno municipal tomó ayer conocimiento de la aprobación definitiva del Reglamento del Foro de Turismo Sustentable, con el que se cumple una determinación de la norma que crea el impuesto de estadías turísticas.



El órgano tiene entre sus funciones la de asesorar sobre los fines a que se deben dedicar los fondos recaudados con este impuesto. El siguiente paso es su constitución , tras haberles enviado una comunicación a todas las entidades participantes para que designen a las personas que las van representar.

En otro orden de cosas, el Pazo de Raxoi acogió esta mañana el acto central de celebración del Día Internacional do Orgullo LGTBI+, en el que se leyó una declaración institucional. Santiago cuenta con una amplia programación con rutas, exposiciones y una gala final, entre otras actividades, para celebrar el mes del Orgullo.