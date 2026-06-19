Santiago da un paso más hacia la gestión directa de los aparcamientos de las plazas de Galicia y Vigo

Santiago de Compostela avanza hacia la gestión directa de los aparcamientos de la plaza de Vigo y de la plaza de Galicia. El ayuntamiento prevé que la propuesta para la municipalización de ambos estacionamientos sea debatida en el pleno del próximo mes de julio con el objetivo de que TUSSA asuma la gestión.

La Comisión técnica para el estudio de la gestión de los aparcamientos de la plaza de Galicia y de la plaza de Vigo aprobó hoy la memoria relativa a los aspectos sociales, jurídicos, técnicos y financieros del modelo de gestión de los dos estacionamientos, así como su remisión a la Intervención Municipal para su informe.

El estudio recibió los votos a favor de BNG, Compostela Aberta, PSOE y las concejalas no adscritas, mientras que el PP se abstuvo. "O informe aposta pola xestión dos aparcamentos a través de TUSSA, habida conta da súa experiencia nos parkings de Belvís e Xoán XXIII", aseguró el concejal de Mobilidade e Convivencia, Xan Duro.

"O Goberno traballa coa previsión de que a proposta para a municipalización dos dous aparcamentos sexa debatida no Pleno do mes de xullo", añadió el edil, que recordó que el contrato del aparcamiento de la plaza de Vigo termina a finales de octubre, mientras que el de la plaza de Galicia funciona con una orden de continuidad que se suspendería una vez asumida la gestión por parte de TUSSA.

La memoria presentada en la comisión considera justificada la propuesta de municipalización del servicio.

"A xestión directa permite alcanzar vantaxes considerables respecto a xestión indirecta en materia de condicións laborais para os traballadores, na introdución de criterios sostibles na xestión, na calidade na prestación do servizo, na flexibilidade para impulsar políticas de mobilidade que se adapten ás necesidades da cidade, e todo iso con sustentabilidade financeira para a administración e sen riscos legais", recoge el texto.

Una valoración a la que el documento añade: "A xestión por sociedade pública empresarial é máis eficiente, máis sostible e máis adecuada que a xestión pola propia entidade ou por organismo autónomo local en términos de rendibilidade económica e recuperación do investimento, ofrecendo un menor custo para o mesmo nivel de servizo".

En este sentido, la memoria analiza diferentes fórmulas de gestión directa y señala que la prestación del servicio a través de TUSSA tiene la ventaja de que la sociedad mercantil ya cuenta con una estructura de gestión asociada a la explotación de los aparcamientos de Belvís y Xoán XXIII, además de que los modelos de gestión por el propio concello implicarían mayor rigidez en la gestión de los recursos humanos y más dificultad para adaptarse a las necesidades cambiantes del servicio.

La memoria aprobada este viernes, indica el ayuntamiento, parte de las visitas realizadas a ambos aparcamientos para analizar el estado actual de las instalaciones y las inversiones que precisan, así como de los datos del número de usuarios y de un estado financiero comparando dos modelos: la gestión de un operador privado que realizaría la reforma y la explotación y la que haría TUSSA.

Así, una vez terminado el proceso, TUSSA asumiría de forma inmediata la gestión del aparcamiento de la plaza de Galicia, mientras que la del estacionamiento de la plaza de Vigo pasaría a sus manos una vez termine el contrato en vigor el próximo mes de octubre.