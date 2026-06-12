Cine al aire libre y un festival urbano, entre los más votados en los Presupuestos Participativos de Santiago

Instalar una pantalla para ver el Mundial, cine al aire libre y un festival de música urbana como resultado de dos iniciativas populares son las tres propuestas más votadas en los Presupuestos Participativos Compostela Decide, cuyos resultados han sido presentados esta mañana por la concejala de Dereitos e Servizos Sociais, Promoción Económica e Xuventude, María Rozas, y el técnico del departamento de Mocidade, Manuel Fernández.

"Esta edición demostrou que os orzamentos participativos son unha ferramenta xa consolidada, non só porque aumenten o número de votantes senón porque tamén medrou moi significativamente o número de propostas presentadas ao proceso", aseguró María Rozas, que destacó que este año los jóvenes conocían mejor el funcionamiento de los Presupuestos Participativos, tal y como demuestra la reducción de votos no válidos.

Música, cine, deporte y gastronomía son las áreas temáticas sobre las que se presentaron más propuestas y también las que recibieron un mayor apoyo de los chicos y chicas. La más votada fue la instalación de una pantalla para ver el Mundial, seguida por la del cine al aire libre, un clásico en los Presupuestos Participativos da Mocidade.

La tercera y cuarta propuesta con mayor apoyo fueron iniciativas relacionadas con la cultura urbana: la celebración de un festival con música, exhibiciones de graffiti y muralismo y talleres de danza urbana; y un concierto con artistas reconocidos del género urbano. Ambas iniciativas se fusionarán en un evento que tendrá lugar al inicio del próximo curso.

El ayuntamiento explica que se celebrarán de manera conjunta las dos actividades que quedaron en quinto y sexto puesto en la votación y que proponían dos actividades para unir a la juventud alrededor de la gastronomía y la música.

La séptima propuesta más votada fue la celebración de un encuentro para lanzar farolillos voladores que iluminen el cielo de Santiago, inspirada en el festival que marca el fin del Año Nuevo Chino. La octava iniciativa que más éxito ha tenido es la celebración de un concierto con artistas que hagan música en gallego.

El departamento de Mocidade ejecutará estas ocho propuestas a lo largo del año, con un presupuesto total de 100.000 euros, el reservado para el proceso de los Presupuestos Participativos. Cada una de ellas no puede superar el presupuesto de 15.000 euros.

Elegir las películas del cine al aire libre tiene premio

Una de las primeras actividades que se va a ejecutar es la del cine al aire libre, que como en años anteriores se desarrollará en el paseo central de la Alameda. Las proyecciones serán del 6 al 9 de julio, a partir de las 22:30 horas.

El ciclo estará dedicado al cine de los años 90 y todas las personas interesadas pueden votar hasta el 18 de junio a través del perfil de Instagram de Mocidade las cuatro películas que se proyectarán. Todas las personas que voten participarán en el sorteo de una cámara instantánea.

Títulos tan conocidos como El show de Truman, La vida es bella, Sospechosos habituales, Seven, Misterioso asesinato en Manhattan, Philadelphia, Ghost o Men in Black son algunas de las películas que forman parte de la preselección y que se podrán votar.

Participación elevada

El Concello de Santiago ha destacado el aumento en la participación con 1.442 personas que han hecho sus aportaciones, lo que supone un 4,4% más que el año pasado, de las que 1.276 cumplían los requisitos de la votación. Así, se emitieron 3.810 votos válidos, siendo la tasa de los no válidos de un 11,5%, frente al 30% de 2025.

El 60% de las personas que votaron están empadronadas en Santiago de Compostela y el 57% son mujeres. Por edad, los ciudadanos más activos en el programa fueron las jóvenes y chicas nacidas entre 2007 y 2008, que supusieron el 41% del total de participantes.

Durante la fase de presentación de propuestas, se recibieron un total de 275, casi un 42% más que en el proceso de 2025. De ellas, fueron validadas 201 propuestas, y finalmente se sometieron la votación un total de 116, una vez agrupadas aquellas que tenían un contenido similar.