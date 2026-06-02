Vecinos de Santiago, contra la inseguridad: "Nuestros hijos se cruzan a diario con traficantes"

Vecinos de Santiago se manifiestan contra la violencia y los narcopisos en Santiago. Cedida

Decenas de vecinos se manifestaron ayer en Santiago de Compostela para exigir que se tomen medidas ante el aumento de peleas y actos violentos en la ciudad. Convocados por la Asociación Veciñal Raigame, representantes de las entidades de Fonseca, Casa Agraria, Laraño, Aba do Pedroso, Conxo Aberto y Río Sarelo estuvieron presentes en el acto en la praza Roxa.

La protesta se produce un día después de que una persona fuese detenida y otra trasladada al hospital tras una pelea junto al pub Stilo, un incidente más entre los registrados en la capital gallega. Los residentes en la zona del Ensanche aseguran que los problemas aumentaron desde la muerte, hace tres años, de un joven a la puerta de un pub.

"Despois viñeron os apuñalamentos en Santiago del Estero, na Alameda, en Santiago de Chile ou onte en Fernando III. Vemos como lle parten a cara a comerciantes en Ramón Cabanillas ou Fernando III, ou rouban nos comercios en Rep. Arxentina, Xeneral Pardiñas ou Alfredo Brañas ou os 200 euros nunha tenda na Rosa ou te atracan no ascensor na Rosa ou che entran no coche en Santiago de Chile, ou che destrozan a cafetería en Fernando III", señalan en un comunicado.

Los vecinos denuncian, además, "batallas campais" en rúa Nova de Abaixo, en la praza Roxa, en Santiago de Chile o en Fernando III, zonas a los que los taxistas son reticentes de ir de madrugada.

Los narcopisos son otra de las problemáticas principales que denuncian los vecinos: "Os nosos fillos crúzanse a diario cos traficantes e os seus clientes". Los locales y pisos en los que se ejerce la prostitución también preocupan a los vecinos, que piden que se tomen medidas al respecto.

Más implicación de las administraciones

Los vecinos piden más implicación a las administraciones, a las que exigen medidas, y acusan a la alcaldesa de asegurar que "a presencia policial causa alarma social" mientras el Concello de Santiago "leva anos sen un plan de prevención contra a drogadicción".

"O tráfico de drogas é un problema social, é un problema sanitario, é un problema policial e é un problema xurídico. É un problemón sobre os que teñen competencias as tres administracións pero vemos que ningunha delas está disposta a traballar decididamente por solucionalo", aseguran los vecinos en su comunicado.

Así, exigen a las autoridades que dejen de mirar hacia otro lado para evitar que este problema siga creciendo hasta "converterse nun monstro que nos deborará". Un monstruo, añaden los compostelanos, fruto de la "incompetencia" de las administraciones: "Estamos alarmados co que temos que convivir a diario pero máis alarmados estamos coa actitude e o nivel de competencia das nosas autoridades".

Manifestación contra el aumento de la violencia en Santiago.

Los asistentes a la manifestación exigieron a las autoridades municipales, autonómicas y estatales que dejen de pelearse entre ellas y trabajen de forma conjunta para encontrar una solución.

El portavoz municipal del PP en Santiago, Borja Verea, asistió ayer a la protesta. "La seguridad no es una cuestión ideológica, es una cuestión de convivencia, prevención y coordinación, de tener el espacio público de todos en condiciones. Negar los problemas no los resuelve. No se trata de alarmar, se trata de actuar", aseguró Verea.