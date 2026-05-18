Estudiantes de la Universidad de Santiago condenan la agresión homófoba : "No es un caso puntual"

El Consello do Estudantado de la Universidad de Santiago de Compostela (USC) ha condenado este lunes la agresión homófoba ocurrida en la noche del pasado martes en Santiago de Compostela, unos hechos que califican de "absolutamente intolerables" y que "no pueden ser minimizados ni normalizados".

La agresión fue difundida por el propio afectado en redes sociales, donde explicó que, al cruzarse con dos jóvenes en la noche del martes 12 de mayo, empezaron a insultarse a él y a un amigo con gritos como "bujarras de mierda" y "maricones". Uno de ellos llegó incluso a hacerle un corte sobre la ceja, según muestra una de las imágenes publicadas.

"Esta agresión no es un caso puntual. En los últimos meses se hicieron públicas, también a través de las redes sociales, diversas denuncias relacionadas con comportamientos violentos, amenazas, acoso a mujeres y actitudes homófobas en Santiago de Compostela", recoge el estudiantado en el comunicado, "la repetición de estos episodios evidencia una realidad preocupante que requiere una respuesta social, clara, contundente y colectiva".

De igual modo, han calificado de "especialmente grave" que se den este tipo de situaciones en una ciudad universitaria que debería "ser ejemplo de convivencia, diversidad y respeto". "Ninguna persona debería sentir miedo por existir, por expresarse libremente o por vivir su identidad u orientación afectivo-sexual", recoge el comunicado.

El Consello do Estudantado de la USC ha reafirmado su compromiso con la defensa de los derechos del colectivo LGTBIQA+ y la construcción de espacios seguros dentro y fuera de la universidad. "La homofobia, la transfobia o cualquier forma de discriminación no tiene cabida ni en la institución ni en la sociedad", concluyen.