Un investigado en Ames (A Coruña) por robar bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas

Una persona ha sido investigada por robar bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas en varios garajes de Bertamiráns, en Ames. La Guardia Civil del puesto principal de O Milladoiro-Ames, en el marco de la operación Nitram, identificó a un ciudadano como presunto autor de siete delitos de robo con fuerza.

Las indagaciones se iniciaron a finales del pasado mes de marzo tras detectarse un repunte de robos en el interior de garajes comunitarios. Los hechos se produjeron de manera sucesiva en un intervalo de apenas 15 días.

El objetivo principal de las sustracciones eran bicicletas de alta gama, ciclomotores y motocicletas, seleccionando generalmente aquellos efectos con un alto valor en el mercado.

Los agentes constataron un patrón común en el método empleado al analizar las denuncias: los delitos se cometían siempre en horario nocturno para aprovechar la escasa presencia de personas en la vía pública.

El autor de los hechos manipulaba los mecanismos de apertura de los portales exteriores de vehículos, forzando tanto las cerraduras físicas como los sistemas eléctricos de entrada.

La fase de explotación de la operación culminó el pasado 6 de mayo, cuando los investigadores localizaron a la persona implicada en la ciudad de Ourense, donde se encontraba de forma temporal.

La mayoría de los efectos sustraídos han sido recuperados y entregados a sus legítimos propietarios. La Guardia Civil mantiene gestiones para determinar la procedencia de otros objetos intervenidos, por lo que no se descartan nuevas actuaciones.

Las diligencias instruidas han sido remitidas al Tribunal de Instancia de Guardia de Santiago de Compostela.