Aprobación definitiva de los presupuestos 2026 de Santiago: desestimadas todas las alegaciones

Votación para la desestimación de las alegaciones presentadas a los presupuestos municipales de Santiago, a 6 de mayo de 2026. Concello de Santiago

Santiago de Compostela ya tiene presupuestos para 2026. Las cuentas han sido aprobadas de forma definitiva hoy miércoles tras desestimarse todas las alegaciones presentadas. El Gobierno local, formado por BNG y Compostela Aberta, y las concejalas no adscritas han votado a favor, mientras que los dos ediles del PSOE y los 11 del PP se han abstenido.

Las edilas expulsadas del PSOE han ratificado el 'sí' que ya dieron a la moción de confianza a la que se sometió la alcaldesa, Goretti Sanmartín, y con la que las cuentas quedaron aprobadas de forma inicial el pasado 26 de marzo. Ambas se habían abstenido en la primera votación.

Una de las edilas con esta condición, Mercedes Rosón, ha remarcado en esta nueva sesión en que su voto y el de sus tres compañeras (Gonzalo Muíños, Mila Castro y Marta Álvarez) no sirvió para "legitimar los presupuestos", sino para "descartar una moción de censura".

Aunque ha asegurado que esta votación es "de trámite" para ratificar la desestimación de las alegaciones por parte de los servicios municipales, Rosón ha apelado de nuevo a "la responsabilidad" que, aseguró, ya mostraron en la anterior ocasión. "El mal menor, esa es la única posición responsable", ha concluido la concejala no adscrita, que ha reivindicado su voto como "decisivo".

Una de las alegaciones fue formulada por un funcionario municipal que pedía una subida de nivel salarial. Esta reclamación fue excluida porque este supuesto no entra de los contemplados para este proceso y, además, "este nivel es exclusivo de la Administración del Estado", según expuso el edil de Hacienda, Manuel César.

Otras dos fueron presentadas por la asociación Sandra Prego Rial, que reclamaba varias intervenciones urbanísticas. Ambas fueron rechazadas porque "no hay ningún proceso de contratación que afecte a las mismas": "De cualquier forma, intentaremos llevar a cabo estas reclamaciones con las partidas establecidas".

Este pleno incluía un último punto consistente en la corrección de errores en el proyecto; concretamente, en el apartado de subvenciones, que atiende a la modificación de la denominación de varios proyectos y entidades. Este ha obtenido el apoyo del bipartito, las no adscritas y el PSOE y la abstención del PP.

Rechazo de PP y PSOE

PP y PSOE han ratificado este miércoles su rechazo a los presupuestos municipales, según recoge Europa Press. La edil del PP Rosario Ferreiro insistió en que "falla el modelo de ciudad" y que, por tanto, estas son unas cuentas "sin ambición y sin proyecto de futuro".

Ferreiro, a este respecto, apreció las reclamaciones de la asociación Sandra Prego Rial que, según la 'popular', "eran conocidas" por el Consistorio: "Queda claro que el Gobierno local ha demostrado que no está mirando cara a la ciudadanía, sino más bien que le está dando la espalda".

La socialista Marta Abal, por su parte, ha aceptado que las alegaciones no caben ser admitidas "desde el punto de vista jurídico y formal", aunque piensa que el debate político "no termina aquí", ya que las formuladas por la entidad vecinal "ponen de manifiesto algunas razones por la que el Grupo Socialista no votó a favor del presupuesto".

Abal señaló durante su intervención que no es el presupuesto "ni del impulso ni de la transformación", sino que es "el presupuesto de la resignación, de la parálisis y que evidencia la ausencia de un proyecto político claro".

Este pleno extraordinario también ha servido para escenificar un nuevo cruce de acusaciones entre socialistas y sus cuatro excompañeras de partido, que fueron expulsadas hace un año del Grupo Municipal Socialista. Rosón, refiriéndose a las críticas a su voto, ha dicho: "Nosotros no somos tránsfugas ni nos vendemos por cuatro pesetas, como sí hicieron nuestros compañeros del PSOE, que siguen en el Grupo Socialista por eso".

Recogiendo la acusación, Abal ha asegurado que normalmente optan por no contestar "directamente", pero esta vez sí que ha respondido: "Ni vendidos, ni desleales. Usted ha elegido una opción y otros hemos elegido otra. Es tan legítima la suya como la nuestra. Yo no voy a hacer descalificaciones públicas como está haciendo usted y algunos de sus compañeros pleno sí, pleno también"