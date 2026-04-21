Polémica con las gárgolas en Santiago: Xunta y arquitecto se reunirán para valorar una "fórmula mejor"

La modernización del Hostal dos Reis Católicos de Santiago está dando mucho que hablar por la intervención a la que han sido sometidas sus gárgolas. Unos tubos salen del orificio de los elementos para evitar que el agua caiga directamente en el balcón o fachada, algo que ha generado críticas.

Del "es horrible" de algunos vecinos al "no dialoga con la arquitectura" de Apatrigal, esta solución que también ha recibido críticas del Gobierno local y del PP no satisface en Santiago. Ahora, la Xunta ha confirmado que se reunirá con el arquitecto encargado de la rehabilitación de las gárgolas para valorar una "fórmula mejor".

Fuentes de la Consellería de Cultura han recordado este martes que el Gobierno central es el promotor de la obra y el propietario del edificio. La obra fue autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural, aunque las mismas fuentes señalan que no recibieron información específica sobre esta intervención.

El informe firmado por la Xunta expone que el proyecto propone la colocación de lanzas metálicas prolongando las gárgolas existentes, una solución que "es necesaria" en la fachada del Obradoiro para alejar el chorro de agua del balcón y la pared de piedra.

Sin embargo, en este proyecto no aparece un detalle concreto de la forma en la que este elemento debe ser colocado, ante lo que se señala que este aspecto debería haber sido estudiado de forma específica en el proyecto de restauración.

El objetivo era confirmar si la solución constructiva es compatible con la conservación íntegra del elemento pétreo original al mismo tiempo que se analiza desde una perspectiva estética y de interpretación del elemento escultórico cómo se adapta e incorpora la lanza metálica.

Así, se debía prestar especial atención a aquellos elementos con diseños antropomórficos o zoomorfos, como es el caso de las gárgolas del Parador de Santiago. El proyecto, en todo caso, debía evitar que los tubos alterasen la lectura e interpretación de las formas esculpidas.

"Nós estaremos ao que Dirección Xeral de Patrimonio indique ao respecto", aseguró ayer la concejala Míriam Louzao en referencia a la polémica por las gárgolas, ante lo que añadió: "Estéticamente non nos parecía a resolución máis acaída porque é obvio que hai un impacto visual".

Apatrigal

Carlos Henrique Fernández Coto, arquitecto y presidente de la Asociación para la defensa del Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) publicó en las últimas horas una carta abierta en las redes sociales de la asociación dirigida al responsable del Plan director del Hostal dos Reis Católicos, José María Sánchez García.

En ella traslada la "preocupación" que dejó de ser una cuestión técnica y se convierte ya en una "cuestión de alcance social, cultural e mesmo cívico". La colocación de estos tubos metálicos plenamente visibles supone una actuación "impropia dun lugar como o Obradoiro" y que "non está á altura do lugar no que se insire".

La introducción de estos tubos en las gárgolas supone "romper" el discurso arquitectónico y simbólico "coherente" de las gárgolas que "non son simples desaugadoiros" y el resultado final "non dialoga coa arquitectura", introduciendo "un elemento visualmente agresivo nun dos conxuntos máis sensibles do país. Non se trata dunha cuestión de gusto, senón de adecuación".