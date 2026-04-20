La polémica por las gárgolas en Santiago continúa: "No dialoga con la arquitectura"

La semana pasada se retiraron parte de los andamios del Hostal dos Reis Católicos, en la praza do Obradoiro de Santiago, debido a las obras de rehabilitación que se están llevando a cabo en el histórico espacio. Este descubierto ha venido con sorpresa y con polémica por la colocación de unos tubos en las gárgolas del Hostal que algunos describían como "barbaridad" y otros, como el arquitecto internacional David Chipperfield, al frente también de la Fundación RIA en Santiago, escribía en un post en las redes sociales de Quincemil asegurando que "This can't be true" (Esto no puede ser cierto).

Al tratarse de un inmueble de un Bien de Interés Cultural (BIC), la obra fue autorizada por la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural de la Xunta de Galicia y tenía como objetivo evitar que el agua de la lluvia caiga sobre los balcones y piedra y provoque problemas de humedades. La solución también fue adoptada para algunas gárgolas de la Catedral de Santiago con el mismo fin: alejar el chorro de agua de la fachada.

Sin embargo, la intervención está siendo fuertemente cuestionada, tanto por vecinos como arquitectos, por la gran dimensión con la que sobresalen las gárgolas del Hostal y que han variado ligeramente la imagen de la fachada principal del parador.

La praza do Obradoiro no admite "banalizacións nin respostas extravagantes"

Carlos Henrique Fernández Coto, arquitecto y presidente de la Asociación para la defensa del Patrimonio Cultural Galego (Apatrigal) publicó en las últimas horas una carta abierta en las redes sociales de la asociación dirigida al responsable del Plan director del Hostal dos Reis Católicos, José María Sánchez García.

https://www.elespanol.com/quincemil/santiago/20260416/polemica-santiago-actuacion-gargolas-hostal-reis-catolicos-horrible/1003744209048_0.html

En ella traslada la "preocupación" que dejó de ser una cuestión técnica y se convierte ya en una "cuestión de alcance social, cultural e mesmo cívico". La colocación de estos tubos metálicos plenamente visibles supone una actuación "impropia dun lugar como o Obradoiro" y que "non está á altura do lugar no que se insire".

Así, Fernández Coto critica que la Praza do Obradoiro "non admite banalizacións nin respostas extravagantes", un espacio central para Santiago y Galicia, "un espazo de máxima significación histórica e simbólica", y que una intervención en esa localización "esixe algo máis que resolver un problema: esixe comprense onde se está a actuar".

La introducción de estos tubos en las gárgolas supone "romper" el discurso arquitectónico y simbólico "coherente" de las gárgolas que "non son simples desaugadoiros" y el resultado final "non dialoga coa arquitectura", introduciendo "un elemento visualmente agresivo nun dos conxuntos máis sensibles do país. Non se trata dunha cuestión de gusto, senón de adecuación".

El arquitecto también aclara que las intervenciones contemporáneas "non incomodan", lo que sí producen esa incomodidad es "a intervención que non entende o lugar". "Nun espazo como o Obradoiro, o arquitecto debería aspirar a pasar desapercibido, a desaparecer na obra, a deixar que sexa o edificio quen continúe falando", explica en el comunicado.

De esta manera, señala algunas soluciones técnicas "sobradamente contrastadas" para resolver problemas de evacuación de aguas "sen recorrer a expresións tan rudimentarias", como canalizaciones ocultas o sistemas integrados.

"A situación actual require algo máis que explicación: require unha revisión" puntualiza Fernández Coto quien exige un "exercicio de responsabilidade profesional e institucional". "O que está en xogo non é unha decisión construtiva concreta, senón o respecto debido a un dos espazos máis significativos de Galicia e a responsabilidade compartida de transmitilo sen distorsións ás xeracións futuras", sentencia el arquitecto en el comunicado.

"Non é competencia do Concello"

Tras la celebración de la Xunta de Goberno, la portavoz del gobierno municipal, Míriam Louzao también quiso aclarar que esta intervención "non é competencia do Concello", siendo la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural "a única competente para ditaminar sobre a adecuación dos proxectos", al tratarse de un BIC.

Así, Louzao explicó que en el informe que emitió el 28 de decembro de 2022 la Dirección Xeral constataba "a obriga de que a promotora presentase un proxecto de restauración de determinados elementos entre os que están as gárgolas". El Concello de Santiago sometió el proyecto "a ditame" de la Comisión Asesora da Cidade Histórica, en la que se encuentran todos los grupos políticos. Allí, se añadieron "algunhas condicións sobre materiais e se lembrou á promotora das obras a obriga de cumprir co mandato da Dirección Xeral e de presentarlle o proxecto de restauración", señaló Louzao.

"Estéticamente non nos parecía a resolución máis acaída porque é obvio que hai un impacto visual", mencionó la concelleira quien también explicó que "en todo o que o Concello teña que informar estará ben facelo cando a Dirección Xeral de Patrimonio se pronuncie". Asimismo, destacó que la Dirección Xeral de Patrimonio "está tratando este asunto", pidiendo informes al arquitecto, "polo tanto entendemos que tamén está estudando esta cuestión e nós estaremos ao que Dirección Xeral de Patrimonio indique ao respecto", señaló.

El Gobierno central, promotor de la obra y propietario del edificio

Por su parte, desde la Consellería de Cultura explican que quien debería poner "algunha alternativa enriba da mesa" es el Gobierno central, al ser promotores de la obra y los propietarios del edificio. En el caso de que se dean estas medidas, tendrán que ser valoradas tanto por los técnicos de la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural como del Concello de Santiago.

"Á actuación proposta foi a máis axeitada segundo os criterios técnicos para evitar os danos causados pola caída de agua no balcón e, polo tanto, os problemas de humidade na fachada", añaden desde la Consellería y señalan que desde la Dirección Xeral de Patrimonio Cultural se pondrán en contacto con el Ministerio de Industria y Turismo (responsables de las actuaciones) y el arquitecto responsable para valorar "posibles alternativas".