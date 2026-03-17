Rescatados seis tripulantes tras hundirse un pesquero en la ría de Muros e Noia (A Coruña)

Los seis tripulantes de un pesquero fueron rescatados en buen estado después de que la embarcación se hundiese a la entrada de la ría de Muros-Noia.

Según informaron fuentes de Salvamento Marítimo, consultadas por Europa Press, la alerta se recibió en torno a las 08:30 horas de este martes. Los marineros fueron recogidos del agua por el pesquero 'Do Mar', con base en Porto do Son.

Hasta la zona se desplazó la embarcación Salvamar Regulus, que trasladó a los seis tripulantes al puerto de Porto do Son. Aunque se encontraban en buen estado físico, estaban nerviosos tras el suceso y fueron atendidos por una ambulancia a su llegada.

Por su parte, el 112 Galicia activó un operativo en el que participaron el Servizo de Urxencias Sanitarias de Galicia-061, la Guardia Civil, la Policía Local y el Servizo de Gardacostas de Galicia.