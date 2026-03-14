Detenida una mujer y su hijo en Bertamiráns (A Coruña) acusados de homicidio en grado de tentativa

Una madre y su hijo fueron detenidos en las últimas horas por el Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Santiago de Compostela como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa en Bertamiráns.

Los hechos ocurrieron el pasado 19 de febrero, sobre las 20:30 horas, en el parque Pazo da Peregrina, un enclave frecuentado por menores y sus familias. En este punto se produjo el apuñalamiento de un varón, lo que generó una gran alarma en la zona.



Más concretamente y según fuentes de la Guardia Civil, los hechos vinieron precedidos de una discusión entre la detenida y un varón. En un momento de la misma, la mujer llamó a otro varón, enzarzándose ambos hombres en una pelea a puñetazos y uniéndose posteriormente a la pelea la detenida, el hijo de esta y otra persona.

Durante la agresión, la mujer exhibió un cuchillo de cocina y se lo clavó a la víctima varias veces en el tórax. Tras ésto, las cuatro personas huyeron del lugar, quedando la víctima tendida en el suelo, sangrando abundantemente.

Hasta el punto se movilizó una patrulla de la Policía Local de Ames y otra de la Guardia Civil. Procedieron a taponar las heridas de la víctima hasta la llegada de los servicios médicos, que realizaron su traslado al Complejo Hospitalario Universitario de Santiago de Compostela.

Identificación de los agresores

Como fruto del trabajo de campo realizado, los componentes del ETPJ lograron la identificación de los agresores, siendo las cuatro personas conocidas de las fuerzas de seguridad por ilícitos de diversa índole.

La Guardia Civil procedió a la detención de la mujer y de su hijo como presuntos autores de un delito de homicidio en grado de tentativa, iniciando un dispositivo de localización de los otros agresores.

Los detenidos, junto con las actuaciones realizadas, fueron puestos a disposición del Tribunal de Instancia Sección Civil e Instrucción Plaza nº 2 de Santiago de Compostela, decretando la Autoridad Judicial su ingreso en Centro Penitenciario, los otros 2 implicados se personaron en el mismo Tribunal decretándose su libertad con cargos.