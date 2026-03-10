La Comisión de Facenda someterá a consideración los Presupuestos de Santiago el martes 17

La alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, ha avanzado esta mañana que se convocará para el próximo martes 17 de marzo a la Comisión de Facenda para someter los Presupuestos municipales a consideración.

Así lo ha trasladado a los medios de comunicación la regidora durante su visita al barrio de Fontiñas y tras ser preguntada por el estado de los Presupuestos municipales de 2026, que cuentan con una cuantía que supera los 148 millones de euros, aumentando un 1,64% respecto a los de 2025.

Posteriormente, será convocado el Pleno municipal para someterlos a votación. Con respecto a los apoyos, la mandataria local ha señalado que tras hablar con los concejales no adscritas y con el Partido Socialista, se introdujeron en el proyecto algunas de sus propuestas.

"Entendemos que é lóxico que exista un apoio a estes presupostos", aseguró Sanmartín.