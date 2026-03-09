Las lluvias marcan el comienzo de la semana en Santiago

Las temperaturas serán normales para este periodo del año, con máximas que oscilarán moderadamente y podrán llegar a marcar los 15 grados durante los próximos días

La segunda semana de marzo comienza en Santiago bajo cielos cubiertos y con los paraguas en la mano. El lunes ha comenzado marcado por las precipitaciones que se han dejado caer a primera hora de la mañana.

La lluvia continuará en la capital gallega durante todo el día, con menos presencia durante la noche. Mañana el cielo estará acompañado de nubes y claros, con la vuelta de la lluvia a partir de las últimas horas del día.

En cuanto a las temperaturas, serán normales para este periodo del año, con mínimas que se mantendrán sin cambios, y que oscilarán entre los 5 y 7 grados, mientras que las máximas ascenderán moderadamente, entre los 11 y 15 grados.

En cuanto a la calidad del aire, los episodios que se repitieron durante la semana pasada, marcados por un aire proveniente de África y que dejó en grado malo la calidad del aire, durante estas horas se espera que mejore y se alcance un grado favorable.