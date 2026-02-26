El pleno de Santiago rechaza cambiar el nombre del CEIP Santiago Apóstol por CEIP da Almáciga

El pleno de Santiago rechaza informar favorablemente el cambio de nombre del CEIP Apóstolo Santiago por CEIP da Almáciga, de acuerdo a una petición que partía del propio centro y que había sido aprobada por unanimidad en el Consello Escolar.

La propuesta contó con los votos favorables de BNG, Compostela Aberta y PSdeG, pero los once votos en contra del PP y la abstención de las concejalas no adscritas impidió que saliese adelante.

En el arranque del pleno, el director del centro, Luis Martínez Sánchez, compareció para dar cuenta del "amplio" consenso que existe dentro del colegio y ha recalcado que la propuesta fue aprobada por unanimidad en el Consello Escolar y apoyada por el ANPA.

"En ningún momento especifica la norma que haya que explicitar motivos concretos para solicitar el cambio", ha explicado y, a continuación, ha añadido: "Lo que sí se exige es el consenso". En este sentido, ha insistido en que el cambio no se pide "contra nadie", ni contra la "compostelanidad" ni contra el Apóstol.

Justificando la "legitimidad" del cambio de la denominación, Martínez Sánchez ha argumentado el cambio de nombres en otras localidades: el CEIP Os Castros (antes, Virxe do Carme), CEIP As Veigas (CEIP Nosa Señora dos Remedios), o el IES Rosalía Mera (anteriormente Calvo Sotelo), entre otros.

En el caso del CEIP Apóstolo Santiago, ha recalcado, que el cambio también pretende contribuir a presentarlo "claramente" como "centro educativo público aconfesional plural".

En la línea con la que posteriormente hizo la propia alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, la edila nacionalista Míriam Louzao ha defendido una propuesta que parte, recalcó, del propio centro educativo.

"Unha proposta dunha ANPA, refrendada por unanimidade do Consello Escolar, acaba convertida polo PP nun conturbenio absolutamente delirante en que Goretti Sanmartín é capaz de convencer a toda unha comunidade educativa da que a sigan nunha cruzada contra Compostela", ironizó la concelleira.

Tanto PSOE como Compostela Aberta, cuyas posturas han sido defendidas por Sindo Guinardo y María Rozas, han apelado a la autonomía educativa.

"No me va a dar usted lecciones de 'santiaguismo' por el hecho de cambiarle el nombre a un colegio. ¿De verdad cree, señor Verea, que Santiago va a perder su identidad porque el CEIP Apóstolo Santiago pase a llamarse CEIP da Almáciga?", ha preguntado Rozas.

Connotación ideológica

El edil no adscrito Gonzalo Muíños ha anunciado su abstención mientras trasladaba su "respeto" al trabajo realizado por el ANPA y la dirección del centro pero ponía el foco en si la designación de "apóstol" implicaba alguna connotación ideológica.

"¿Alguien se siente incómodo o considera que el nombre de nuestro Concello tiene alguna connotación política o ideológica? ¿Por qué vivimos en Santiago de Compostela?", se ha preguntado, antes de incidir en que los no adscritos apuestan "por la convivencia de ambos nombres". "¿Por qué el nombre de Almáciga no se suma al de Apóstolo Santiago?", se ha preguntado.

Por su parte, el popular Borja Verea ha reiterado algunos de los argumentos que ya hizo públicos días atrás. Ha reivindicado la denominación como "patrimonio común" y ha esgrimido que no se trata de "una marca comercial", sino que pertenece "a toda la comunidad educativa". "En este debate nosotros estamos a favor del nombre de Santiago de Compostela", ha sentenciado.

El pleno desencadena en bronca

Tras la votación, el debate acabó desencadenando en una bronca ya que, después del descanso, el portavoz local del PP ha pedido una cuestión de orden con una denuncia, exigiendo saber si era "cierto" que un representante del ANPA "se acercó a Gonzalo Muíños, le tocó el hombro y le dijo 'eres un puto sinvergüenza'".

Verea ha incidido en que se trataba de un "invitado del BNG", mientras que la alcaldesa, tras señalar que Muíños había comentado el incidente, ha aclarado que las sesiones plenarias son abiertas al público. "Aquí non hai invitados, pode vir quen queira", ha esgrimido.

El dirigente popular y la alcaldesa se han enzarzado, y este ha recalcado que los integrantes del ANPA habían sido "saludados expresamente" por Louzao, quien ejerció de portavoz del BNG en el debate. "Insisto en que é unha persoa que estaba no público, ningún invitado do gobierno", ha zanjado.