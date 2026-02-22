La hamburguesería de Santiago que trabaja con productos "muy top" y de la "mejor calidad"

Pablo, Víctor e Inés, tres amigos jóvenes, se juntaron en 2023 para montar su propio restaurante en el número 37 de la calle Montero Ríos de Santiago de Compostela. Los tres ya habían trabajado en la hostelería, y Victor e Inés empezaron estudiando el Centro Superior de Hostelería, aunque no lo acabaron. "Trabajábamos un montón de horas y siempre nos gustó la hostelería. Queríamos estar haciendo algo para nosotros y llevarnos un poco más de beneficios y también hacer lo que nos gusta", comenta Inés. Y así fue como abrieron Sabroso, una hamburguesería que apuesta por productos de calidad y huye de los clásicos.

"Fue completamente a la aventura", comenta Inés sobre los inicios, "nuestra familia estaba en pánico completamente". Pero el emprendimiento de estos tres jóvenes dio su fruto al momento, con mesas llenas desde su inauguración. "En Santiago no había ninguna hamburguesería así de moda, con el producto que íbamos a tener nosotros", explica Inés, un producto que, para ella, "nos diferencia de los demás, aparte de la cercanía".

Interior de Sabroso Quincemil

Sabroso está especializado en una comida "entrepanes", pudiendo disfrutar de sandwich de pastrami ahumado de wagyu o de lengua ahumada de angus, o de tartar roll de solomillo de vaca. "Son cosas bastante diferentes a lo que hay por ahí", señala Inés, "en Galicia me gustaría decir que en pocos sitios venden pastrami, y a la gente le rechifla". Como no podía faltar en toda hamburguesería, también tienen de entrantes patatas parmesano con trufa o patatas bravas, y postres.

Hamburguesas "muy diferentes"

En Sabroso no encontramos las hamburguesas clásicas, aunque sí tienen un con queso, pepinillo y mostaza, pero también de lengua de cecina o de wagyu. "Tenemos hamburguesas muy diferentes y cosas muy elaboradas", como una hamburguesa "más italiana" con tomate seco, rúcula, pastrami o mayonesa trufada, y con opciones sin gluten (casi toda la carta es apta para celíacos) y vegetarianas.

Smash Cheese Burguer de Sabroso Quincemil

Además de por hamburguesas distintas, Sabroso también se diferencia por ofrecer productos de la "mejor calidad" y "muy top". Toda la carne que trabajan es de Discarlux, "tienen en Galicia todos los criaderos de las vacas", y "hasta las piparras" que llevan las patatas bravas "son las mejores", de Sarasa. Comenta Inés que no tienen cecina en la carta "porque no está llegando a la calidad que nosotros exigimos".

Sumado a la calidad de los productos, también está las elaboraciones, "que siempre llevan algo más", de la carta, excepto de la carne, con pimientos o cebollas confitadas que elaboran ellos mismos, "igual está cuatro horas en la sartén".

Menos Smash

"La gente nos pedía mucho delivery y nosotros, con una cocina tan pequeña que tenemos, no teníamos espacio para hacerlo", así es como nació el segundo proyecto de estos tres amigos, Menos Smash, que abrieron en 2024 en el número 28 de Frei Rosendo Salvado, enfocado a pedidos a domicilio y con hamburguesas, en su gran mayoría, smash burguers con la calidad del producto de Sabroso.

"Algunas son iguales que aquí, pero otras muy diferentes, muy exóticas, una tiene salsa chipotle y otra chutney de mango y beicon", explica Inés, donde también se pueden disfrutar de tequeños, que elaboran ellos mismos, o de postres, como brownie o tarta de queso.