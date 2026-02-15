La Xunta convoca las expropiaciones para mejorar la AC-406 en Val do Dubra y A Baña (A Coruña)

La Consellería de Vivienda y Planificación de Infraestructuras ha publicado esta semana en el Diario Oficial de Galicia (DOG) la convocatoria, para los próximos meses de marzo y mayo, de los actos expropiatorios para llevar a cabo el proyecto de acondicionamiento de la carretera autonómica AC-406, que comunica Santiago de Compostela y Santa Comba, a su paso por los municipios de Val do Dubra y A Baña.

El acto para el levantamiento de las actas previas a la ocupación está convocado para el día 9 de marzo en el salón de plenos del Concello de Val do Dubra, de 10:00 a 13:00 horas. Los días 10 y 11 de marzo se convoca a los vecinos de A Baña en la Escuela de Música Emilia Andújar (aula de cantaría): el día 10, de 10:00 a 12:30 horas, y el día 11, de 10:00 a 12:00 horas.

La formalización de las actas de ocupación se llevará a cabo el día 18 de mayo, en el salón de plenos del Concello de Val do Dubra, de 10:00 a 11:30 horas; y el día 19 de mayo en la Escuela de Música Emilia Andújar (aula de cantaría), en el municipio de A Baña, de 10:00 a 12:30 horas.

La Xunta destinará a esta actuación de mejora de la seguridad vial más de 4,3 millones de euros, con el objetivo de mejorar el trazado del tramo de casi 3,5 kilómetros de longitud, comprendido entre los puntos kilométricos 18+477 y 21+925 de esta carretera autonómica, con el fin de reforzar la seguridad vial; y también de habilitar un carril adicional de más de 1 kilómetro de longitud para adelantamiento.

A través de este proyecto, la Xunta contempla además la rehabilitación del firme, así como la realización de actuaciones de adecuación del sistema de drenaje existente al nuevo trazado diseñado. Asimismo, se renovarán la señalización, el balizamiento y las defensas, y se acometerán las obras complementarias necesarias.

Esta nueva intervención se sumará a la 1.ª fase de acondicionamiento de esta vía autonómica, ya ejecutada en el tramo que va de Portomouro a Santa Comba, entre el parque empresarial de Santa Comba y Abuín. Las actuaciones, con una inversión autonómica de más de 3,2 millones de euros, se centraron en la ejecución de un nuevo trazado alternativo para evitar el paso por el núcleo de Salgueiroas.