Excarcelan a una persona en Mazaricos (A Coruña) tras una salida de vía en la AC-400

Una persona ha sido excarcelada esta tarde en Mazaricos (A Coruña) tras salirse de la vía con su coche en el kilómetro 67 de la AC-400, en As Maroñas. El vehículo se fue contra un vallado y dio varias vueltas de campana.

Según el 112 Galicia el accidente ocurrió sobre las 17:15 horas. Fue un particular quien alertó de que un coche acababa de salirse de la vía, dando varias vueltas de campana y que su único ocupante permanecía atrapado en el interior.

La central de emergencias activó un operativo en el que participaron Urxencias Sanitarias de Galicia-061, los Bomberos de Santa Comba, la Guardia Civil de Tráfico y los servicios de mantenimiento de la carretera.

A su llegada, los bomberos tuvieron que cortar el techo y sacar una de las puertas del vehículo para sacar a la persona, que finalmente fue trasladada en ambulancia por los servicios sanitarios.