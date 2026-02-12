Santiago estudia modificar los requisitos para implantar hoteles en edificios completos

El Gobierno local de Santiago de Compostela está estudiando la modificación de los requisitos para la implantación de establecimientos de hospedaje, como hoteles y hostales, en edificios completos para "impedir" que estos "puedan desplazar el uso residencial".

Este ha sido uno de los anuncios realizados por la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, en el debate de estado del municipio, donde ha dado cuenta de los proyectos finalizados y en curso en su mandato y en el que ha mostrado el "convencimiento" de que están trabajando en la "línea correcta".

En su primera intervención, la regidora ha aprovechado para censurar a la oposición por pretender hacer "pasar por real" un relato que "los hechos desmienten". "Vivimos entre ficción y realidad", ha expresado.

Por su parte, el PSOE y las concejalas no adscritas (parte del anterior mandato socialista) han afeado al actual Gobierno una carencia de proyectos "propios". Esta es una crítica similar a la realizada por el portavoz del PP, Borja Verea: "Cero ideas, cero proyectos, cero soluciones".

El anuncio realizado por Sanmartín al respecto de locales de hospedaje la ha hecho en el marco de las políticas urbanísticas que han emprendido hasta el momento, como la "protección del comercio" y el "asentamiento de la población" en el casco histórico y la puja de edificios en ruinas del Rexistro de Soares, que ha llevado al cambio de propiedad en uno de los inmuebles.

Otra de las medidas es el lanzamiento del concurso internacional la transformación del Conector Central, con el que se reformará el entorno de Virxe da Cerca. En este sentido, la alcaldesa ha avanzado que el jurado está convocado para el 20 de febrero: "En pocos días tendremos las cinco propuestas finalistas".

Asimismo, Sanmartín ha fijado para las próximas semanas la presentación de avances de proyectos en marcha. Por ejemplo, el expediente para la actualización de la ordenanza de convivencia, que busca el "uso equilibrado e incluso" del espacio público, estará finalizado "en pocas semanas"; y "en las próximas" estará listo el proyecto definitivo para la recuperación del rasante original de la rúa Castrón Douro.