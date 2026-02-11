Santiago interpuso dos sanciones a pisos turísticos ilegales de hasta 30.000 euros

El concelleiro de Urbanismo e Vivenda, Iago Lestegás, compareció este miércoles en rueda de prensa para hacer balance de la inspección y control que está realizando el Concello de Santiago dentro del Plan de inspección urbanística.

Lestegás destacó que la labor del Concello "está dando sus frutos" para garantizar el derecho a la vivienda. De este modo, en 2025 el concello advirtió a un total de 123 pisos turísticos que incumplían la normativa que los regula, y de los que al menos 25 de estos siguen inscritos en el Rexistro de Empresas e Actividades Turísticas (REAT), de carácter autonómico.

En ese sentido, el concelleiro añadió que hay otras cuatro que tienen direcciones muy similares pero no exactamente iguales y no se puede verificar que sean los mismos.

En lo que va de año, se declararon y se notificaron a la Xunta otras 10 ineficacias de comunicaciones previas y en este momento hay 11 procedimientos iniciados y en tramitación.

En cuanto a las actuaciones de reposición de la legalidad urbanística, en 2025 se dictaron 40 órdenes de cese definitivo de la actividad de alquiler turístico en el marco de este tipo de procedimiento de Disciplina, poniéndose también en el conocimiento de la Axencia de Turismo de Galicia. De esos 40, tres siguen inscritos en el REAT.

Además, en estos momentos hay tres procedimientos de reposición de la legalidad iniciados y en tramitación, todos ellos con medidas cautelares de suspensión de la actividad.

El tercer tipo de procedimiento es de expedientes sancionadores, que tiene que ver con la sección de Inspección y Disciplina Urbanística. Se incoaron cuatro expedientes sancionadores por el ejercicio ilegal de la actividad de alquiler turístico: dos ya están resueltos, uno con la imposición de una sanción de 30.050,61 euros y otra con una sanción de 18.030,37 euros.

Sobre esta última, el concelleiro explicó que la sanción es mejor porque se le aplicó una reducción del 40%, dado que el interesado reconoció voluntariamente la responsabilidad de la infracción, comunicó que procedería al pago voluntario de la sanción y renunció a la presentación de alegaciones y cualquiera acción o recurso en vía administrativa.

Menos de la mitad de viviendas turísticas en 5 años

Iago Lestegás destacó que "la labor de inspección y control que realiza y seguirá realizando el Concello de Santiago de acuerdo con su Plan de inspección urbanística está dando sus frutos".

Según el INE, en Santiago había 759 viviendas turísticas en agosto de 2020 (el dato más antiguo disponible) y 374 en noviembre de 2025 (el dato más reciente), lo que supone menos de la mitad. Es el dato más bajo, con diferencia, de toda la serie histórica.

Si se tiene en cuenta el dato de las plazas totales, se pasa de 3.425 en agosto de 2020 a 1.734 en noviembre de 2025, también el dato más bajo de todo el período.

Los datos del REAT evidencian también una reducción significativa en el número de pisos turísticos: en diciembre de 2023 había 807 alojamientos inscritos en la categoría "vivienda de uso turístico" en el READ y en diciembre de 2025 había 668, un 17% menos en un periodo de 2 años.

Petición de reunión con la Xunta

En su intervención, Lestegás lamentó la falta de respuesta de la Xunta a las peticiones de colaboración por parte del Concello.

Recordó que el 22 de octubre de 2024 solicitó una cita con el director de la Axencia de Turismo de Galicia, Xosé Manuel Merelles, para hablar del REAT, el 31 de octubre respondieron que recibieron la solicitud y que contactarían en breve para fijar una data, aún sin respuesta.

En diciembre de 2024, el Concello requirió a la Xunta iniciar el proceso previsto en el artículo 44 del Decreto 12/2017, que dice que el "incumplimiento de los requisitos que resulten de aplicación determinarán la imposibilidad de continuar con el ejercicio de la actividad" y establece que la Dirección de la Axencia Turismo de Galicia acordará la baja del establecimiento y cancelará su inscripción en el REAT.

El 30 de diciembre de se año, la Axencia de Turismo de Galicia envió un escrito que señala que "la inscripción en el REAT no impide la necesidad de cumplir la normativa local" y reconoce que "la dicha inscripción no es constitutiva de la habilitación del desarrollo de la actividad turística".

También decía ese escrito que los procedimientos de baja y cancelación de la inscripción de alojamiento en el REAT se inician cuando un concello presenta "una petición oficial justificando a causa legal en la que se ampara" o cuando existe un "pronunciamiento jurisdiccional individualizado".

Para Lestegás, esto "no es colaborar con los concellos". Con todo, reivindicó que, el Concello de Santiago, "con su trabajo constante y su perseveranza, consiguió que desapareciesen del REAT muchos pisos turísticos ilegales en los dos últimos años". "Le pedimos a la Xunta más proactividad en el control de los pisos turísticos", indicó el concelleiro.

Usos asimilados

Por otro lado, el concelleiro de Urbanismo recordó que el 4 de noviembre de 2024 se aprobó definitivamente la ordenanza que regula la comunicación al Concello de los usos de hospedaje asimilados a vivienda, que se publicó en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) del 5 de diciembre de 2024.

Se presentaron dos recursos en contencioso-administrativo y uno de ellos ya tiene sentencia del 28 de enero de 2026.

El TSXG desestimó el recurso porque no se aprecia contravención del PXOM, no se invade el ámbito competencial de la Administración autonómica ni se entra en contradicción con la legislación autonómica de turismo, y tampoco se establece ninguna regulación en materia de propiedad horizontal que pueda considerarse que invada la competencia regulatoria del Estado, porque solo exige que se acredite documentalmente que la normativa de la comunidad de propietarios permite el alquiler turístico.

En cuanto a las peticiones, Lestegás explicó que, hasta ahora, se presentaron 32 solicitudes al amparo de esta ordenanza: 5 tienen informe técnico favorable y pueden ejercer la actividad en los periodos solicitados hasta un máximo de 60 días.Están incorporados en la lista disponible en la página de Transparencia en la web municipal.

Otros 19 tienen requerimiento de aportación de documentación y, para otros 8, se está tramitando la declaración de ineficacia de las comunicaciones previas por incumplimiento de la normativa urbanística o técnica.