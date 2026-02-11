Sánchez afirma que los populares "taparon pruebas" tras Angrois a la Agencia Ferroviaria Europea

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha afirmado que tras el accidente del tren Alvia ocurrido en Angrois, en Santiago de Compostela, en julio de 2013 los populares "taparon pruebas" y "pusieron obstáculos a la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que denunciaba la falta de independencia en esta investigación".

Ha sido en el Congreso de los Diputados donde Sánchez ha replicado al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, al que acusa de mentir para generar "zozobra" y "crispación" con los accidentes de tren.

"Me quiero centrar en el accidente de Angrois, porque creo que lo tiene usted que recordar. Ustedes taparon pruebas, señor Feijóo. Pusieron obstáculos a la publicación del informe de la Agencia Ferroviaria Europea que denunciaba la falta de independencia en esta investigación. Se negaron hasta en cuatro ocasiones a crear una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados", le ha espetado.

Además, le ha recordado que "un diputado de su grupo, aquí presente, dijo que crear una comisión para esclarecer las causas de un accidente ferroviario era, y cito textualmente, absurdo". "Y una forma, de rebajar este Parlamento a la nada", ha añadido.

"Y usted, señor Feijóo, también se opuso afirmando, y cito de nuevo en este caso al señor Feijóo, que no tenía sentido hacer ningún juicio paralelo fuera de los tribunales", ha agregado Sánchez, para concluir: "Es decir, usted criticó exactamente lo que está haciendo ahora".

Sánchez ha dicho recordar "perfectamente esta situación" porque "como secretario general del Partido Socialista fue precisamente una de las decisiones que tomé, que el Partido Socialista apoyara la creación de una comisión de investigación sobre el accidente ferroviario de Angrois, aquí en el Congreso de los Diputados".

En este sentido, ha censurado que los populares "cada vez que les toca gestionar una desgracia evitan afrontar la realidad, lo que hacen es taparla, no dar la cara", y ha subrayado que fueron 79 fallecidos en el caso del accidente ferroviario del tren de Angrois.

Asimismo, ha criticado que "la entonces ministra de Fomento, la señora Pastor, y tampoco el presidente del Gobierno, el señor Rajoy, tuvieron la mínima decencia de comparecer ante las Cortes Generales para dar rendida cuenta de este accidente ferroviario".

"El señor Puente y yo mismo aquí estamos dando la cara", ha resuelto.

Desinformar con "cara dura"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha acusado este miércoles al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, de mentir y "desinformar" con "cierta cara dura" sobre lo sucedido en los accidentes ferroviarios de Adamuz (Córdoba) y Gelida (Barcelona) con el único objetivo de generar "zozobra" y "crispación".

En el marco de la comparecencia del presidente en el Congreso para dar cuenta de los accidentes en los trenes que dejaron 47 personas fallecidas, Feijóo ha atacado primero a Sánchez diciendo que estos eran evitables y que habrá responsabilidades judiciales al respecto, a lo que el jefe del Ejecutivo ha replicado censurando que la tesis de la bancada 'popular' se basa en "desinformación" y "bulos".

En concreto, Sánchez ha tachado en varias ocasiones de "desinformación" las palabras de Feijóo, al referirse a datos como la ejecución de los fondos europeos o la inversión económica en el mantenimiento ferroviario.

Así, frente al 20% de ejecución de fondos europeos que ha citado el líder del PP, Sánchez ha dicho que ascendía a finales de 2025 al 39%, al mismo tiempo que ha asegurado que la inversión por tren y kilómetro ha pasado de 3,6 euros en 2018 a 5,4 en 2025.

"Si los 76.000 euros que hoy dedicamos a cada kilómetro de vía son absolutamente insuficientes, ¿qué eran los 46.000 euros que invertía el señor Rajoy? Una negligencia criminal, supongo", ha soltado.

Sánchez también ha afirmado que la autoridad independiente para la investigación de accidentes, que Feijóo ha prometido si llega al Gobierno, ya está aprobada desde 2024, cuando el PP se opuso a su creación.

Si bien ya está aprobada la ley, está pendiente la puesta en funcionamiento de esta autoridad, y todavía es la CIAF (comisión de investigación de accidentes ferroviarios) la que se encarga de examinar lo sucedido tanto en Adamuz como en Gelida.

"Ha dicho el señor Feijóo que va a crear una agencia independiente que coordine la seguridad de trenes, aeropuertos y carreteras. ¿Pero no se ha enterado de que ya existe y de que ellos votaron que no? Es impresionante", ha añadido.