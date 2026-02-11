¿Lloverá durante Carnavales en Santiago de Compostela?

Hoy es día de coger el mejor paraguas del paragüero, el grande y resistente que casi no deja pasar a la gente en la calle. Santiago de Compostela amanece con alerta amarilla por lluvias y vientos que podrían superar los 80 kilómetros por hora, una situación que ha obligado al Concello a cerrar algunos parques de la ciudad hasta que estas condiciones meteorológicas permanezcan.

Durante la tarde, se espera que la situación mejore, con menos viento, pero persistirán las lluvias. Con este escenario, en el que se encadena cada día nuevas borrascas, muchos son los que se preguntan si a su disfraz le van a tener que añadir un paraguas.

El desfile del Meco de Santiago que dará inicio al Carnaval de Santiago este sábado, 14 de febrero, se espera que no se pase por agua. MeteoGalicia prevé la entrada de altas presiones que podría dejar chubascos por la mañana, con aperturas de grandes claros durante la tarde.

Sin embargo, las temperaturas bajarán, en especial las mínimas que pasarán de rondar los 10 grados de estos días, a los 4 grados. Las máximas también descenderán ligeramente, de los 15 grados a los 10 que se prevén que marquen los termómetros el sábado de Carnaval.

La alegría durará poco, con precipitaciones que ya se esperan el propio domingo, 15 de febrero.